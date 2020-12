Le pilote mexicain a remporté sa première course depuis son entrée en F1 hier

Pérez, sans siège pour l’année prochaine, attend la décision de Red Bull

Sergio Pérez, qui a remporté sa première course de Formule 1 hier, est toujours sans siège pour l’année prochaine une semaine après la fin de la saison. Le pilote mexicain sait très bien comment fonctionne la Formule 1 et se souvient que les meilleurs pilotes n’ont pas toujours la possibilité de concourir dans la catégorie reine.



Sergio Pérez a remporté hier sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix de Sakhir. Le pilote de Racing Point quittera l’équipe à la fin de l’année et n’a pas de siège pour 2021.

Le Mexicain sait à quoi ressemble la catégorie reine et a rappelé que les opportunités ne vont pas toujours aux meilleurs pilotes. La seule chose que vous pouvez faire est de continuer à pousser aussi bien que vous l’avez fait jusqu’à présent. Le reste, comme le pilote lui-même l’a dit à d’autres occasions, n’est pas entre ses mains.

“Je pense qu’Esteban [Ocon] Il a mentionné que des pilotes comme lui perdent des sièges, c’est ainsi que fonctionne la Formule 1. Cela peut être très difficile et les meilleurs pilotes ne sont malheureusement pas en Formule 1. Donc nous continuons à pousser et nous continuons à nous conformer et je pense que c’est la meilleure façon de faire les choses », a rappelé Perez lors de la conférence de presse de la FIA.

Pour l’avenir, le pilote de Racing Point a déjà admis qu’une possibilité serait de prendre un an de congé et de revenir l’année suivante. “J’ai toujours dit qu’en 2022 je pouvais concourir et que je prendrais un an de congé à ce stade de ma carrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver, si j’aurai l’envie de revenir ou pas”, a avoué le pilote mexicain.

Pérez est quatrième de la Coupe du monde avec 125 points, bien qu’il ait perdu deux courses à cause du covid-19. Le Mexicain est sur une lancée; en Turquie, il est monté sur le podium en deuxième position et le week-end dernier, un problème mécanique l’a fait descendre du podium de la manière la plus cruelle.

Après avoir remporté la victoire hier et vu ce qui a été réalisé cette saison, Checo est clair que son intention est de continuer. Maintenant, il reste à déterminer s’il peut le faire en 2021.

«Si j’avais eu une mauvaise année, je déciderais de m’arrêter, mais après aujourd’hui, après mes dernières courses, Je suis déterminé à rester ici. Soit l’année prochaine, soit l’année suivante », a expliqué Pérez.

50 ANS SANS VICTOIRE D’UN MEXICAIN

Et est-ce que les données laissées par cette dernière course à Sakhir sont plus que significatives. Cela fait 50 ans qu’un pilote mexicain a remporté un Grand Prix de Formule 1, depuis que Pedro Rodríguez l’a fait en Belgique en 1970. Cette étape a poussé des dizaines de Mexicains à descendre dans la rue et à se rassembler à l’Ange de l’Indépendance pour célébrer la victoire de «Checo». Cela a été une longue attente, mais c’est enfin arrivé.

