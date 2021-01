Le Mexicain a rencontré Horner et a commencé à connaître l’équipe

Il a également fabriqué le siège de sa future voiture et fait le tour de l’usine

Sergio Pérez travaille déjà avec Red Bull. Le Mexicain se rend aujourd’hui à Milton Keynes pour faire connaissance avec l’usine, ses nouveaux coéquipiers et fabriquer le siège de la voiture qu’il pilotera très prochainement lors des tests de pré-saison.



Premier jour de travail pour ‘Checo’ Pérez dans sa nouvelle étape avec Red Bull. Le pilote visite l’usine de l’équipe à Milton Keynes pour la première fois aujourd’hui et l’a fait avec des vêtements de ville. Plus tard, après avoir terminé une tournée et rencontré ceux qui seront ses compagnons cette année, il s’est habillé de sa nouvelle combinaison pour faire le siège de sa voiture 2021.

Red Bull bénéficie aujourd’hui d’un “tchèque” “immédiatement focalisé” selon les mots du patron, Christian Horner, qu’il a rencontré aujourd’hui avant d’entamer la visite de l’usine.

La visite de Perez était déjà anticipée par Red Bull à midi en publiant plusieurs vidéos dans lesquelles il parlait d’un visiteur mystérieux qui a fini par être Sergio. Les réseaux sociaux sont devenus fous avec le désir de Checo de conduire sa nouvelle voiture. Dans l’une des vidéos que l’équipe a publiées, on peut le voir déjà vêtu de la combinaison Red Bull lors du processus de fabrication du siège de la voiture 2021.

Une nouvelle étape commence, #HolaCheco! – https://t.co/4f0livtlGd # F1 pic.twitter.com/FURR3jfD1U – SoyMotor.com (@SoyMotor) 19 janvier 2021

pic.twitter.com/iBNNS44hml – Red Bull Racing (@redbullracing) 19 janvier 2021

Pérez arrive pour apporter à Red Bull une expérience que ni Pierre Gasly ni Alex Albon n’avaient, et c’est précisément l’une des raisons pour lesquelles Horner l’a signé.

“Checo a beaucoup d’expérience et a conduit en Formule 1 depuis dix ans. Ses performances la saison dernière étaient excellentes et ses performances en course étaient très, très bonnes. Je pense qu’il peut mettre plus de pression sur Max qu’Albon. J’espère que cela nous donnera plus de force pour affronter Mercedes », a récemment souligné Horner dans une déclaration au site Web néerlandais Racing News 365.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard