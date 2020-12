De Red Bull, ils assurent que personne n’a réussi à égaler Max samedi

Helmut Marko s’attend à ce que Sergio Pérez soit un maximum de deux dixièmes de seconde derrière Max Verstappen en qualifications. Il a également expliqué que si la victoire du pilote mexicain au Grand Prix de Sakhir a contribué à la décision, ils n’étaient pas exclusivement guidés par cela.



Sergio Pérez a signé pour Red Bull pour la saison prochaine. Le pilote mexicain, qui avait été laissé sans siège pour 2021 au milieu de cette année, sera en charge de remplacer Alexander Albon en tant que coéquipier de Max Verstappen.

Mais les Albon ne sont pas des chaussures faciles à porter. La pression commence, car Marko a clairement indiqué qu’ils s’attendaient à ce que Pérez soit proche de Verstappen, en particulier, pas plus de deux dixièmes de seconde en qualifications.

“Pérez doit être proche de Max au niveau de la compétition. En qualifications, nous verrons: personne n’a encore atteint le niveau de Max. Cela ne peut pas être plus de deux dixièmes“A déclaré Helmut Marko dans une interview accordée au site allemand Motorsport Total.

Bien qu’ils aient finalement choisi le pilote mexicain pour la saison prochaine, Nico Hülkenberg a également couru pour un siège Red Bull en 2021.

Marko avoue que l’équipe était dans une position assez favorable, car aucun des deux pilotes n’avait de siège pour l’année prochaine. La décision finale dépendait uniquement des critères de l’équipe autrichienne et non d’autres facteurs.

“Nous étions dans une position très confortable. Ni Hülkenberg ni Pérez n’avaient le choix quant à l’attrait de Red Bull Racing. Nous n’avons donc pas eu à attendre, nous avons juste dû leur dire d’attendre la fin de la saison, puis nous avons décidé.” a expliqué le conseiller Red Bull.

Au final, les Milton Keynes ont opté pour Pérez. Les deux facteurs qui ont aidé à prendre cette décision ont été sa belle saison ascendante et sa victoire à Sakhir.

“La première raison pour laquelle nous l’avons signé est que, sans aucun doute, c’était sa meilleure saison depuis qu’il était en Formule 1. L’autre raison est la course qu’il a gagnée. Russell dans la Mercedes n’est pas venu très près, malgré avoir de meilleurs pneus », a avoué Marko.

Cependant, il nie que la victoire du Mexicain ait été la clé de sa signature, mais plutôt ses performances au cours de la seconde moitié de la saison.

“Ce n’était pas décisif. La performance de Pérez a été absolument formidable toute l’année, surtout en seconde partie de saison. La victoire a été utile car sur le plan psychologique un autre obstacle a été franchi. Une fois que vous avez gagné, vous êtes beaucoup plus détendu. Cela a encore arrondi le tableau général en faveur de Pérez », a-t-il reconnu.

Mais Marko admet que Red Bull avait déjà remarqué le tchèque il y a de nombreuses années. C’est lors d’un essai à Estoril que le pilote mexicain a fait avec Daniel Ricciardo. Bien que les deux aient été assez égaux, lors des qualifications, l’Australien a remporté le match.

“Nous avons un contrat d’un an avec Pérez, donc nous verrons comment il s’adapte et sa performance. On l’a regardé il y a longtemps lors d’un test à Estoril avec Daniel Ricciardo. Sur les longues courses, les deux étaient tout aussi rapides, mais en qualifications, Pérez était un peu plus lent. C’était avant qu’il ne devienne un Ferrari junior », a-t-il déclaré.

Il est vrai aussi que depuis 2010 ce sera la première fois qu’ils ne donnent pas l’opportunité de promouvoir deux nouveaux arrivants en Formule 1, ils ne passeront qu’à un chez AlphaTauri. Mais le conseiller d’équipe soutient qu’ils travaillent constamment avec de nouveaux talents et que personne ne peut les égaler à cet égard.

“Il n’est pas non plus dommage que nous n’ayons pas opté pour deux nouveaux pilotes en Formule 1 pour la première fois depuis 2010. Nous en avons un: Yuki Tsunoda. Nous avons un nouveau junior, mais pas deux”, a avoué Marko.

“Il n’y a personne chez Red Bull qui ne soit pas attaché à notre objectif en Championnat du Monde. Nous avons maintenant deux pilotes de premier plan: Jüri Vips et Liam Lawson, mais aussi Jehan Daruvala, qui a remporté la dernière course de F2. Pilote américain fort pour 2021 en Formule 3. Personne ne peut égaler notre succès dans la formation de nouveaux talents“Marko a insisté pour fermer.

