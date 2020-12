Le Mexicain n’a pas abandonné malgré sa chute à la dernière position après le premier tour

Il a été clinique lorsque l’occasion l’a appelé et a passé Stroll et Ocon sur la piste

Pour la première fois en 192 courses, il franchit le premier drapeau à damier

Sergio Pérez a gagné pour la première fois en Formule 1 dans un GP de Sakhir qui restera dans l’histoire. Le Mexicain s’est remis d’un incident au premier tour avec Charles Leclerc et Max Verstappen et a parfaitement roulé pour remporter une course folle après la voiture de sécurité provoquée par Jack Aitken dans la dernière étape.



Pour la première fois en 192 courses de Formule 1, Pérez a franchi la ligne d’arrivée à la première place. Sergio assure que c’est un jour très spécial pour lui, un jour qu’il a attendu longtemps depuis ses débuts au Gran Circo en 2011. Le Mexicain soutient qu’il n’a jamais cessé de croire malgré l’accident du premier tour et qu’ils ont pris un triomphe très louable.

«Je n’ai pas de mots, j’espère que je rêve. J’ai attendu longtemps ce momentCela m’a pris dix ans, c’est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Après le premier tour, la course était perdue, il s’agissait de ne pas abandonner et de revenir. La chance n’a pas été avec nous, aujourd’hui nous avons gagné par mérite “, a déclaré Pérez après avoir remporté sa première course en Formule 1.

Pérez a gagné du terrain au fil des tours et a dépassé Esteban Ocon et Lance Stroll sur la piste, les seuls pilotes à avoir fait une stratégie identique pour lui. Sa stratégie d’arrêt a bénéficié de la voiture de sécurité, car après cette période, il était en première position. Le Mexicain a brillé lorsque l’occasion s’est présentée et croit même qu’il aurait pu retenir George Russell.

“Mon rythme était assez fort pour tenir le coup à George, qui a fait une course parfaite. Attention, j’ai fait une erreur et bloqué le pneu avant gauche et j’ai eu quelques vibrations. Ensuite, la voiture a ressemblé à une limousine” a ajouté.

Enfin, en ce qui concerne la saison 2021, Pérez indique clairement que la décision appartient à Red Bull. Il veut continuer et assure que s’il est contraint de prendre un congé sabbatique en 2021, il reviendra plus fort en 2022.

“Je dois me concentrer sur moi-même, ce qui se passe n’est pas entre mes mains. Je veux continuer, mais si je ne suis pas sur la grille, je serai de retour en 2022”, a reconnu Perez pour conclure.

En plus d’être la première victoire de Pérez en Formule 1, c’était aussi la première victoire de l’équipe Racing Point. Sous le nom de Force India, l’équipe a déjà obtenu une deuxième place avec Giancarlo Fisichella en Belgique 2009 et aussi avec son nom actuel en Turquie grâce à Pérez. Le Mexicain l’a encore fait et en plus d’être un jour qu’il n’oubliera jamais, c’est aussi un jour très spécial pour l’équipe basée à Silverstone.

