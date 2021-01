Le Mexicain sent qu’il peut mesurer jusqu’à l’un des plus rapides

La dynamique de travail de Red Bull, totalement nouvelle pour lui

Ayez confiance que votre processus d’adaptation à l’équipe est court

Sergio Pérez commence son temps avec Red Bull avec une déclaration d’intention: il semble capable de vivre à la hauteur de Max Verstappen cette saison. Le Mexicain reconnaît que c’est un grand défi de partager un garage avec l’un des pilotes les plus rapides de la grille, mais il sent qu’il a l’expérience et le talent pour être au même niveau.



Pérez considère Verstappen comme l’un des pilotes les plus rapides de la grille, mais cela ne veut pas dire qu’il le considère comme inaccessible. Son premier défi cette année sera d’essayer de suivre Max.

“Etre aux côtés de Max est un défi majeur, nous savons tous à quel point il est rapide. Il est l’un des pilotes les plus rapides de la grille, sinon le plus rapide et il est devenu un pilote très complet ces dernières années. Bien sûr, Je pense que j’ai assez d’expérience et de talent pour suivre“Perez a reconnu dans sa première interview avec Red Bull.

. @ SChecoPerez: “J’ai suffisamment d’expérience et de talent pour suivre @ Max33Verstappen” – https://t.co/Fck0RgVvfn # F1 #HolaCheco (@redbullracing) pic.twitter.com/HXjUo9MsTe – SoyMotor.com (@SoyMotor) 20 janvier 2021

Pérez souligne que la dynamique de travail de Red Bull est totalement nouvelle pour lui, il sera donc essentiel de s’y adapter le plus rapidement possible.

“Je veux vraiment que la saison 2021 commence, car je serai dans une voiture de compétition dès la première course. Bien que plus que cela, je suis impatient d’avoir une équipe dans laquelle vos commentaires pourront influencer les performances de la voiture chaque week-end. La capacité de cette équipe à faire les choses est quelque chose de nouveau pour moi, les équipes dans lesquelles j’ai été toujours ont pris plus de temps », a-t-il ajouté.

Enfin, Pérez indique clairement qu’il devra s’adapter à l’équipe et à la voiture dans ses premiers mois de travail, mais il espère que ce sera un processus court. De plus, il est très satisfait de l’accueil qu’il a eu et est convaincu qu’il aura une 2021 très réussie avec Red Bull.

«Je viens dans une nouvelle équipe et j’ai des choses à apprendre. Je dois aussi rencontrer beaucoup de monde et en ce sens, c’est différent parce que je dois m’adapter et cela prend un peu de temps. Je pense que ce sera un processus rapide, puisque l’équipe est très heureux de m’avoir ici et ils me soutiennent dans tout. Tout le monde est très motivé pour cette nouvelle saison “, a déclaré Sergio pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard