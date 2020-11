Sergio Pérez tiendra une conférence de presse en direct du circuit de Bahreïn avec son contenu secret. Suivez-la en direct ici:



Pérez a officialisé les rumeurs sur son possible 2021 et a réaffirmé que s’il ne trouve pas de trou dans le deuxième siège Red Bull l’année suivante, il ne cherchera pas d’autres projets sportifs et prendra le temps de décider s’il veut retourner au Grand Cirque ou prendre sa retraite. absolument.

“C’est tout ou rien, ou je vais chez Red Bull ou je vais en F1. Mais Red Bull a dit qu’il prendrait la décision à la fin de la saison. Mon plan B est de prendre un an de congé pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. mon chemin et ensuite voir si je peux retourner à un autre projet d’ici 2022 ou peut-être que je prendrai ma retraite définitivement. Je ne veux pas prendre de décision hâtive et c’est pourquoi je veux prendre congé cette année. ”

Le pilote mexicain a confirmé que son départ de Racing Point était dû à une clause de son contrat – qui a duré jusqu’à la fin de 2022 – par laquelle l’équipe anglo-canadienne a pu faire de la place à Sebastian Vettel sans sanction financière ou légale.

D’un autre côté, Pérez s’est assuré qu’il avait déjà des options contractuelles avec différentes équipes pour revenir en F1 en 2022, de sorte que la ruée vers la précipitation ne l’accuse pas dans le sabbatique potentiel.

“Maintenant, je ne vois aucune catégorie qui me motive suffisamment pour concourir. Si je ne peux pas être en F1, je veux prendre le temps de réfléchir à ce que je veux pour l’avenir de ma vie personnelle et professionnelle. J’ai déjà des options pour revenir en 2022 donc non ce serait un problème ».

