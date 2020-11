Le Mexicain est actuellement sans siège en Formule 1 pour l’année prochaine

Red Bull est son premier choix, mais jusqu’à la fin de l’année, il ne connaîtra pas la décision

Il assure qu’il aimerait connaître au plus vite les plans des équipes pour 2021

Sergio Pérez a reconnu que l’année sabbatique est une option pour 2021 au cas où Red Bull ne parierait finalement pas sur lui pour l’année prochaine. Le Mexicain suppose qu’il n’a d’autre choix que d’attendre la décision des équipes qui n’ont pas encore annoncé leur composition, ce qui ne lui laisse aucune place pour organiser un plan alternatif.



La saison idiote 2020 peut durer jusqu’à plus de sept mois. Cela a commencé en mai avec l’annonce que Sebastian Vettel ne serait plus chez Ferrari et pourrait se poursuivre jusqu’à la mi-décembre, date à laquelle se tiendra le GP d’Abu Dhabi. Pérez, pour sa part, est peut-être l’un des plus touchés par la durée extrême de celui-ci, car il pourrait se retrouver sans projet en course automobile pour 2021.

L’idée de l’année sabbatique ne l’exclut pas, sachant qu’il devra attendre la décision finale de Red Bull pour le deuxième siège, pour lequel Alexander Albon, Nico Hülkenberg et lui-même se battent. La marque de boissons énergisantes a déjà reconnu que jusqu’à la fin de la saison, elles ne révéleraient rien, ce qui pourrait grandement nuire aux projets de ces trois hommes pour 2021.

“Tout se passe assez tard en 2020 et il semble que je ne saurai pas si je continuerai en Formule 1 ou pas avant très tard. Par conséquent, Je pense qu’un congé sabbatique est une option, mais nous devrons voir ce qui se passera dans les semaines à venir », a souligné Perez lors de la conférence de presse des pilotes avant le GP de Turquie, selon le portail Web Race Fans.

Avec quatre courses restantes, il y a quatre équipes – Mercedes, Red Bull, AlphaTauri et Haas – qui n’ont pas confirmé leurs alignements pour l’année prochaine. Pérez sait que tant que toutes les signatures ne sont pas annoncées, il y a des options pour continuer en Formule 1, mais il reconnaît qu’il serait plus calme s’il pouvait savoir le plus tôt possible s’il l’aura ou non.

«Pour le moment, nous devons juste attendre, la saison est presque terminée. J’ai déjà dit que jusqu’à ce que toutes les équipes annoncent leurs paires de pilotes, il y a des options et il y en a encore qui ne l’ont pas fait. Il ne reste plus grand-chose à finir, mais je veux connaître mes projets pour m’organiser », a expliqué Perez, peut-être pour accélérer la décision de Red Bull, pour conclure.

