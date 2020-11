Il est quatrième de la Coupe du monde malgré avoir perdu deux courses à cause du covid-19

Red Bull est entre Albon, Hülkenberg ou le mexicain pour 2021

Sergio Pérez a montré son talent tout au long de la saison et c’est parce que ses bonnes performances sont accompagnées de chiffres enviables. Cependant, seules trois courses restent à disputer et l’avenir du pilote mexicain est incertain.



Sergio Pérez a signé hier son premier podium de 2020 pour mettre la touche finale à une saison brillante. Ses 18 points d’hier lui valent de grimper à la quatrième place du championnat du monde des pilotes. Ce n’est que derrière la Mercedes et Max Verstappen. Un fait qui est encore plus surprenant si l’on considère qu’il a dû rater deux courses pour avoir été testé positif au covid-19.

Hier, il a terminé deuxième après une grande classe de maître en gestion des pneus. “Les pneus tremblaient violemment. Je pense qu’ils auraient explosé au prochain tour”, a partagé ‘Checo’ après le drapeau à damier.

Mais ce n’est pas la seule fois que Sergio Pérez montre sa valeur cette année. Dans le Grand Prix de Russie et d’Allemagne, il a terminé quatrième et, de même, il a réussi à marquer des points dans toutes les courses qu’il a disputées jusqu’à présent.

C’est impressionnant qu’avec un pilote qui a fait une telle saison, sa continuité n’est pas assurée. Rappelons que Racing Point a décidé de le changer pour Sebastian Vettel, qui l’a laissé sans siège en Formule 1.

Maintenant, son nom retentit pour Red Bull, en remplacement d’Alex Albon. Helmut Marko l’a comme l’une de ses options, mais on dit que dans l’environnement de Max Verstappen, ils préfèrent Nico Hülkenberg car ils pensent qu’il apporterait moins de problèmes à la star de l’équipe.

De son côté, Sergio Pérez prend un congé sabbatique en option et sait que la seule chose qu’il peut faire maintenant est de donner tout son potentiel dans les courses restantes. Le reste, assure-t-il, ne dépend plus de lui.

«Je pense que, comme toujours, vous devez donner votre maximum week-end après week-end et votre résultat dans la dernière course détermine votre qualité, il est donc important de terminer le plus haut possible. Le reste n’est pas entre mes mains. “A admis Pérez hier lors de la conférence de presse de la FIA après le GP.

