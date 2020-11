Le Mexicain n’a que deux options par rapport au Grand Cirque

Le 11, il commence à tester pour une année sabbatique de la catégorie reine

Sergio Pérez a insisté sur le fait qu’il n’a pas de plan B si Red Bull ne décide pas pour lui d’être un coéquipier de Verstappen en 2021. Le Mexicain assure que s’il n’obtient pas la “ bénédiction ” de Hlemut Marko, il prendra une année sabbatique de Formula 1.



Le Mexicain a reconnu que la seule option qu’il a pour l’année prochaine est de courir avec Red Bull. Si Helmut Marko décide de céder le siège à quelqu’un d’autre, Pérez prendra un an de congé.

“Je pense que si je n’ai pas de siège en Formule 1 l’année prochaine, je ne me vois pas faire autre chose. Je prendrai un an pour réfléchir à ce que je veux faire ou si ça me manque vraiment”, a déclaré Pérez.

«La plupart des pilotes prennent leur retraite et après six mois, ils deviennent fous et veulent choisir n’importe quel siège disponible, alors je vais voir. Je n’ai jamais eu cette expérience de toute ma vie, donc je dois aussi voir la vie en dehors du sport. , comment c’est, comment ça s’adapte à moi et voir si ça me manque ou si je veux continuer avec cette vie », at-il ajouté.

Pérez a affirmé que s’il ne trouve pas un projet qui le possède et l’aide à exprimer son potentiel dans lequel il affirme que c’est le meilleur moment de sa carrière, il préfère prendre une année sabbatique ou chercher d’autres alternatives.

“Il n’y a qu’une seule option. Je suis ici depuis de nombreuses années, je veux continuer, je pense que je suis au sommet de ma carrière. Mais je veux aussi continuer avec une raison, avec un plan, avec un bon projet. Donc je pense que s’il n’y a pas un bon projet qui me motive à donner à 100%, je ne l’accepterai pas », a-t-il souligné.

“J’attends juste la décision, pour voir ce qu’ils décident de faire. C’est hors de mon contrôle, donc je fais face à ces courses normalement, j’essaye de me concentrer sur le travail, je continue à performer et le reste n’est pas entre mes mains”, a déclaré Pérez pour terminer. .

