Meilleur poste de départ du Mexicain dans sa carrière

Grand classement de Sergio Pérez à Istanbul, une déclaration d’intention de rester sur la grille en 2021. Le Mexicain partira troisième, après avoir perdu la pole position provisoire qu’il avait obtenue lors de sa dernière tentative.



Dans des conditions très changeantes et défavorables, le Mexicain a commencé à se démarquer du T2. À l’époque de Verstappen, tout le monde craignait que Racing Points et «Checo» ne fassent la surprise. Et il en a été ainsi au troisième trimestre.

Sur les pneus intermédiaires, à l’inverse de tous ceux qui allaient avec des extrêmes, il était meilleur que Verstappen, qui était jusqu’à quatre secondes plus rapide que les autres. Le Mexicain devenait le favori pour la pole au fur et à mesure que la séance progressait et Verstappen avait du mal à trouver de l’adhérence à l’entracte. Finalement, celui des Pays-Bas l’a battu, mais aussi son partenaire Lance Stroll à la surprise générale.

“C’est un excellent résultat pour l’équipe. C’était assez inattendu et je suis très heureux », a déclaré Pérez à la fin de la séance à Istanbul Park.

Son dernier tour n’a pas été bon et cela lui a coûté la pole, qui aurait été la première de sa carrière sportive. Pérez donne les raisons. “Dans le dernier tour, Giovinazzi était en tête, il ne s’est pas détourné et j’ai perdu le tour”, a-t-il déclaré.

Trouver l’écart sur la piste a été vital tout au long de la séance et Checo en a bien rendu compte, étant le dernier à faire un tour en Q3, ce qui lui a valu la pole provisoire:

“La position sur la piste a été la clé pour maintenir les pneus à température. Je préfère être troisième à deuxième, je commence dans une zone propre, mais voyons ce qui se passera demain”, at-il marqué 11 pour terminer.

Cette troisième position est la meilleure position de départ de Pérez en Formule 1.

