Attendez-vous à entendre l’hymne mexicain à plusieurs reprises en 2021

Ayez confiance en une bonne saison pour lui rendre toute la confiance placée en lui

Sergio Pérez a accordé sa première interview pour Red Bull et a évoqué ses objectifs pour cette première année, au cours de laquelle il ne pense qu’à restaurer la confiance que lui accorde l’équipe.



Pérez décrit le contrat avec Red Bull comme l’opportunité d’une vie. Quelques semaines après son annonce, le Mexicain a encore du mal à croire qu’en 2021 il conduira une voiture capable de se battre pour les victoires et il ne pense qu’à la façon dont il pourra remercier Dietrich Mateschitz, Helmut Marko et Christian Horner pour la confiance qu’ils lui ont accordée.

«Checo» prévient que sa motivation est telle qu’il promet de performer au-dessus des attentes et s’ils ont une voiture de champion, il avance qu’il veillera à donner à Red Bull le titre qu’ils méritent.

«L’année dernière, à la fin, j’avais la voiture à montrer un peu plus et les gens ont vu de quoi elle était capable. La seule chose qui me manquait était l’opportunité. Maintenant que je l’ai, c’est à moi de la faire fonctionner. au-dessus des attentes », a déclaré« Checo »dans sa première interview avec Red Bull.

“Si nous avons une voiture qui peut gagner le championnat, je m’assurerai de le gagner. Si ce n’est pas le cas et que nous n’avons qu’une voiture assez bonne pour être troisième, je ferai en sorte que nous finissions deuxième », a-t-il ajouté.

“J’espère que nous avons une très bonne saison, c’est la seule façon de récompenser M. Mateschitz, le Dr Marko, Christian, Adrian et toute l’équipe. Personne ne m’a jamais donné l’opportunité de faire partie d’une équipe auparavant. super, j’espère que nous entendrons l’hymne national du Mexique à plusieurs reprises l’année prochaine! », a-t-il ajouté.

“Red Bull est une marque fantastique. De toutes les équipes de Formule 1, je pensais que je n’avais aucune opportunité de rejoindre parce que je ne faisais pas partie du programme des jeunes pilotes, mais quand l’occasion s’est présentée, j’ai sauté dessus. C’est un rêve devenu réalité. Quand je mets le maillot Red Bull ou que je bois une canette, je dis “wow, c’est la marque pour laquelle je conduis!” C’est impressionnant et difficile à imaginer “, a-t-il partagé.

“C’est une opportunité pour laquelle j’ai travaillé si dur … pendant plus de 15 ans. Je pense qu’elle est venue au bon moment, je suis prêt et je vais la saisir à deux mains”, a-t-il déclaré.

“J’ai travaillé avec Christian et son père, j’ai piloté pour lui lors de ma première saison en GP2. C’est fou de penser que 12 ans plus tard nous travaillerons à nouveau ensemble. Je l’admire beaucoup. C’est une personne fantastique et aussi un grand leader, nous avons de grands moments. à venir “, a exprimé pour finir.

