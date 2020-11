La finition la plus complète commence à 21400 euros

Il dispose de quatre moteurs thermiques et d’une version électrique

La Peugeot 208 2020 est la deuxième génération de l’utilitaire de la marque Lion. Il est disponible en trois moteurs à essence, un diesel et la version électrique, appelée e-208. Son prix pour le marché espagnol commence à 13 950 euros.



La Peugeot 208 2020 est la deuxième génération de l’utilitaire de la marque française, initialement lancée en 2012 et mise à jour en 2015. Pour le prix et les caractéristiques, ses rivaux directs sont des modèles tels que la Ford Fiesta, Mazda2, Seat Ibiza ou la Skoda Fabia.

PEUGEOT 208 2020: EXTÉRIEUR

La ressemblance du Peugeot 208 2020 avec d’autres modèles haut de gamme de la marque, notamment grâce à une façade qui diffère radicalement de la génération précédente avec l’intégration d’une nouvelle calandre. Il a également une présence plus sportive en raison de sa plus grande longueur, qui est de 4,06 mètres, et de sa largeur, qui est de 1,75 mètre. Les deux s’accompagnent d’une diminution de la hauteur, désormais de 1,43 mètre. La bataille, quant à elle, fait 2,54 mètres. Il arbore également des passages de roues plus grands.

La nouvelle Peugeot 208 2020 fait partie de la plateforme CMP, qui a rendu possible une réduction de poids qui se traduit par une plus grande efficacité, ce qui, bien sûr, concerne également les moteurs que nous commenterons plus tard. La présence d’entrées d’air actives et une moindre résistance au roulement sont également annoncées.

PEUGEOT 208 2020: INTÉRIEUR

À l’intérieur, la Peugeot 208 2020 présente le nouveau cockpit i-Cockpit, qui peut intégrer une instrumentation entièrement numérique associée à un écran central de cinq, sept ou dix pouces. De là, nous contrôlerons le système d’infodivertissement.

Le surdimensionnement du véhicule utilitaire français à l’extérieur est également responsable de l’augmentation de la capacité de son coffre, qui est de 265 litres, chiffre auquel s’ajoutent 44 litres supplémentaires si la roue de secours est supprimée. Dans le cas du rabattement des sièges arrière, le volume de chargement passe à 1 106 litres.

PEUGEOT 208 2020: ÉQUIPEMENT

La gamme de Peugeot 208 Il est structuré en différentes finitions, dont certaines peuvent être équipées d’un niveau d’équipement intermédiaire appelé Pack. Ils sont les suivants:

La dite Comme C’est le plus simple de la gamme, et est livré en standard avec des éléments tels que la reconnaissance des panneaux de limite et la recommandation de vitesse, l’alerte de risque de collision, le freinage diurne automatique, le régulateur et limiteur de vitesse et l’avertissement de pression du pneus. Pour cette finition il n’y a pas de pack d’étape intermédiaire.

La fin actif C’est celui qui incorpore des feux de jour à LED, des phares halogènes, un volant en cuir, une calandre avec des coques de rétroviseurs couleur carrosserie, une radio numérique Bluetooth tactile de 7 pouces et un tableau de bord analogique. L’Active Pack ajoute une aide au stationnement arrière, des phares EcoLED, des jantes en alliage Taskin de 16 pouces, une reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et un Peugeot i-Cockpit avec tableau de bord analogique à écran couleur de 3,5 pouces.

La prochaine étape est la finition Séduire, qui est l’intermédiaire. Il dispose d’une climatisation automatique, de phares automatiques, d’un frein à main électrique, d’un essuie-glace avant à activation automatique, d’un démarrage mains libres et de rétroviseurs chauffants à réglage électrique et rabattable. À tout cela s’ajoutent des détails esthétiques tels que des jantes en alliage Soho de 16 pouces, des feux arrière à LED, des vitres arrière sur-teintées et des garnitures en trois matériaux. Le Pack Allure de niveau intermédiaire propose également une caméra de recul Visiopark à 180 °, un freinage d’urgence automatique – il associe l’Active Safety Brake à une caméra et un radar – et le système d’assistance localisée et d’appel d’urgence Peugeot Connect SOS & Assistance.

Au-dessus se trouve la finition GT, qui a une série de phares à DEL avec changement automatique aux feux de route, feux arrière à DEL avec signature à 3 griffes, jantes en alliage Camden Storm mat de 17 pouces, calandre spécifique, pédales en aluminium, seuils de porte en acier inoxydable et volant en cuir perforé avec le logo GT. Le GT Pack, quant à lui, comprend des roues Bronx de 17 pouces, une entrée et un démarrage sans clé et des sièges avant chauffants avec rembourrage en Alcantara et surpiqûres vertes Adamite.

PEUGEOT 208 2020: MÉCANIQUE

le Peugeot 208 2020 Il propose trois moteurs à essence, une option Diesel et une à propulsion 100% électrique.

Les moteurs à essence, toutes variantes du même PureTech à trois cylindres de 1,2 litre, délivrent respectivement 75, 102 et 131 chevaux. Le moins puissant équipe une boîte manuelle à cinq rapports. L’intermédiaire peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou à une automatique EAT8. Le plus puissant n’est proposé qu’en EAT8 automatique.

Moteur Diesel il a 1,5 litre et produit 102 chevaux, avec une transmission manuelle à six vitesses.

Tous disposent de la technologie Start & Stop.

La Peugeot 208 électrique développe 136 chevaux et offre une autonomie de 340 kilomètres en cycle WLTP, avec une batterie de 50 kilowattheures. Il a une garantie de huit ans ou 160 000 kilomètres.

PEUGEOT 208 2020: TARIFS

Le nouveau Peugeot 208 2020 Il a un prix de départ sur le marché espagnol de 13 950 euros pour sa finition d’accès. La version Active a un coût initial de 14 900 euros, tandis que le Pack Active démarre à 15 900 euros. La finition Allure démarre à 18000 euros, tandis que le Pack Allure fait de même à partir de 18750. La Peugeot 208 GT coûte au minimum 20 450 euros. De son côté, le GT Pack nécessite un versement minimum de 21 400 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 20/11/2020 Peugeot renouvelle l’offre commerciale de la 208 et met à jour sa grille tarifaire. 15/01/2020 Peugeot annonce l’arrivée de la 208 2020 aux concessionnaires.15/10/2019 Peugeot lance la nouvelle 208 2020 sur le marché.19/09/2019 Peugeot annonce les prix de la nouvelle 208 2020.

