Avec 360 chevaux, c’est la version la plus sportive de la 508 berline

Il est disponible avec une carrosserie berline ou comme frein de tir.

La Peugeot 508 Sport Engineered 2020 est la version la plus sportive de la berline française. Son moteur est un hybride rechargeable et développe 360 ​​chevaux, un chiffre un peu inférieur à celui du prototype dont il est issu, un véhicule pour lequel il possède également une esthétique plus sobre. Sa boîte de vitesses est automatique et de traction, totale. Il est disponible en Espagne à partir de 62 200 euros.



La 508 Sport Engineered et sa variante de frein de tir, la 508 SW Sport Engineered, sont le premier modèle d’une nouvelle famille de véhicules de performance de la marque Lion. Ils ont également été annoncés comme 508 PSE, faisant allusion à «Peugeot Sport Engineered». Il prétend être l’équivalent de la performance M de BMW ou de la Mercedes-Benz AMG. Ce modèle particulier est dérivé du concept 508 Sport Engineered.

En raison de sa conception, elle peut être considérée comme une rivale directe de la Skoda Octavia RS iV.

PEUGEOT 508 ET 508 SW SPORT ENGINEERED 2020: EXTÉRIEUR

Le nouveau Peugeot 508 Sport Engineered 2020 il semble un peu plus sobre que le prototype dont il est issu. Cependant il équipe une série d’éléments spécifiques que l’on ne voit pas dans le reste des versions berlines. Parmi eux, une grille et des jupes spécifiques, ainsi qu’un diffuseur d’air à l’arrière. Les étriers de frein avant sont peints en jaune.

Les roues sont en alliage et d’une taille de 20 pouces.

En principe, la carrosserie peut être peinte en trois couleurs différentes, à savoir le blanc perle, le gris sélénium et le noir Nera.

Ce véhicule est également disponible avec une carrosserie familiale.

PEUGEOT 508 ET 508 SW SPORT ENGINEERED 2020: INTÉRIEUR

le Peugeot 508 Sport Engineered 2020 il suit la ligne montrée par les autres versions du modèle, bien qu’il intègre certaines nouvelles fonctionnalités qui rendent très clair le caractère sportif de la proposition. L’i-Cockpit est issu du jeu, et à côté se trouvent un panneau de commande numérique et un affichage tête haute.

L’écran du système multimédia est situé au centre du tableau de bord, juste en dessous des bouches d’aération, et mesure 10 pouces.

Le siège conducteur est chauffé et dispose d’une fonction de massage.

Les matériaux choisis pour le rembourrage sont Alcantara et cuir Mistral Nappa. Dans tous les cas, la combinaison de couleurs est la même, puisqu’elle mélange le gris tramontane et la kryptonite jaune fluorescente.

PEUGEOT 508 ET 508 SW SPORT ENGINEERED 2020: ÉQUIPEMENT

le Peugeot 508 Sport Engineered 2020 intègre la dernière génération d’aides à la conduite de la marque Lion. Parmi eux, certains comme le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, l’avertissement de sortie de voie involontaire ou la vision nocturne, qui est un dispositif infrarouge qui permet de détecter des personnes ou des animaux jusqu’à 250 mètres de distance. loin même dans des conditions de faible visibilité.

Il comprend également un système audio de haut vol signé par Focal.

PEUGEOT 508 ET 508 SW SPORT ENGINEERED 2020: MÉCANIQUE

le Peugeot 508 Sport Engineered 2020 conserve la configuration hybride rechargeable du prototype dont il est issu. Cependant, la puissance totale de l’ensemble est inférieure à celle de celui-ci. Le «concept» a livré 400 chevaux, tandis que le modèle de série reste à 360. Le couple maximal est de 520 Newton mètres. Avec ce moteur, la 508 Sport Engineered devient le modèle de série Peugeot le plus puissant jamais conçu.

La base thermique de ce moteur est un 1.6 PureTech d’essence à 200 chevaux, auxquels s’ajoutent deux moteurs électriques, l’un situé à l’avant et l’autre à l’arrière. De cette façon, la 508 Sport Engineered est un modèle à traction intégrale. La boîte de vitesses est une automatique à huit rapports.

En termes d’avantages, Peugeot 508 Sport Engineered 2020 il complète l’accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en un peu plus de 5,2 secondes. Sa vitesse maximale est de 250 kilomètres / heure. La consommation moyenne approuvée est de 2 litres aux 100 kilomètres, tandis que ses émissions restent à 46 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, le tout selon le protocole d’homologation WLTP.

La batterie qui alimente les moteurs électriques a une capacité de 11,5 kilowattheures. Il est chargé d’assurer une autonomie électrique de 42 kilomètres, ce qui donne le droit de porter le Zero Label en Espagne.

La recharge de la batterie nécessite un peu moins de deux heures avec une wallbox de 7 kilowatts et moins de sept heures lorsqu’elle est branchée sur une prise conventionnelle.

La voiture propose cinq modes de conduite différents. Le premier est le mode électrique, qui est celui qui permet de circuler sans émettre un seul gramme de CO2. Il est disponible jusqu’à une vitesse de 140 kilomètres / heure. Connu comme Confort provoque une conduite plus détendue en adoucissant la suspension. Le mode Hybride Jouez avec les moteurs thermiques et électriques pour une efficacité maximale. Ce qui suit est le mode sport, qui agit sur la sensation de l’accélérateur, de la direction et de la suspension pour offrir la maniabilité la plus sportive possible. Enfin il y a le mode 4 roues motrices, ce qui oblige le véhicule à offrir une traction intégrale pour maximiser la traction sur les surfaces qui ne lui sont pas favorables.

Les pneus standard sont Michelin Pilot Sport 4S.

Les disques de frein avant mesurent 380 millimètres.

PEUGEOT 508 ET 508 SW SPORT ENGINEERED 2020: PRIX

La Peugeot 508 Sport Engineered 2020 est disponible en Espagne à partir de 62200 euros. Son frein de tir de carrosserie démarre à 63 400 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date de mise à jour 27/11/2020 Début de la commercialisation en Espagne sous le nom de «508 Sport Engineered». 25/09/2020 Peugeot détaille les caractéristiques de la nouvelle 508 PSE. 25/02/2020 Peugeot publie les premières images officielles de la 508 PSE. 27/12/2019 Les premières informations sur la Peugeot 508 PSE sont divulguées.

