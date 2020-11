La batterie a une capacité de 50 kilowattheures

Les différences esthétiques avec les versions à combustion sont minimes

La nouvelle Peugeot e-208 est l’alternative électrique de la nouvelle génération de l’utilitaire français. Il a une puissance de 136 chevaux et une autonomie de 340 kilomètres. Son prix de départ est de 29 950 euros.



Le nouveau Peugeot e-208, la version électrique de la Peugeot 208, s’inscrit de plus dans la stratégie d’électrification de la Groupe PSA, qui offre une variante zéro émission ou hybride de chacun de ses modèles. Par conséquent, l’Opel Corsa-e arrive également, un modèle qui partage une base avec celui qui nous concerne aujourd’hui. Son grand rival est la Renault Zoe.

PEUGEOT E-208: EXTÉRIEUR

L’esthétique de Peugeot e-208 il est assez similaire aux versions à combustion. Cela ne change que le nom du véhicule à l’arrière et la présence de la bouche de chargement, qui se trouve au même endroit que la bouche de carburant dans les versions traditionnelles.

PEUGEOT E-208: INTÉRIEUR

Comme pour l’extérieur, la cabine du Peugeot e-208 suit la même ligne que celle observée dans les variantes de combustion. Il n’y a que quelques petits détails et informations spécifiques qui peuvent être consultés à la fois depuis l’instrumentation et depuis l’écran dédié au système d’infodivertissement.

La batterie, bien qu’occupant un volume de 220 litres sous le plancher du tronc, il ne soustrait pas un iota de capacité. De cette manière, un volume de chargement de 265 litres est disponible.

PEUGEOT E-208: ÉQUIPEMENT

La gamme de Peugeot e-208 Il est structuré sur la base des mêmes finitions que les versions thermiques du modèle. Il y en a donc quatre, avec des étapes intermédiaires appelées Pack dans toutes sauf la première.

La dite Comme C’est le plus simple de la gamme, et est livré en standard avec des éléments tels que la reconnaissance des panneaux de limite et la recommandation de vitesse, l’alerte de risque de collision, le freinage diurne automatique, le régulateur et limiteur de vitesse et l’avertissement de pression du pneus. Pour cette finition il n’y a pas de pack d’étape intermédiaire.

La fin actif C’est celui qui incorpore des feux de jour à LED, des phares halogènes, un volant en cuir, une calandre avec des coques de rétroviseurs couleur carrosserie, une radio numérique Bluetooth tactile de 7 pouces et un tableau de bord analogique. L’Active Pack ajoute une aide au stationnement arrière, des phares EcoLED, des jantes en alliage Taskin de 16 pouces, une reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et un Peugeot i-Cockpit avec tableau de bord analogique à écran couleur de 3,5 pouces.

La prochaine étape est la finition Séduire, qui est l’intermédiaire. Il dispose d’une climatisation automatique, de phares automatiques, d’un frein à main électrique, d’un essuie-glace avant à activation automatique, d’un démarrage mains libres et de rétroviseurs chauffants à réglage électrique et rabattable. À tout cela s’ajoutent des détails esthétiques tels que des jantes en alliage Elborn de 16 pouces, des feux arrière à LED, des vitres arrière sur-teintées et des garnitures en trois matériaux. Le Pack Allure de niveau intermédiaire propose également une caméra de recul Visiopark à 180 °, un freinage d’urgence automatique – il associe l’Active Safety Brake à une caméra et un radar – et le système d’assistance localisée et d’appel d’urgence Peugeot Connect SOS & Assistance.

Au-dessus se trouve la finition GT, qui a une série de phares à DEL avec changement automatique aux feux de route, feux arrière à DEL avec signature à 3 griffes, jantes en alliage Camden Storm mat de 17 pouces, calandre spécifique, pédales en aluminium, seuils de porte en acier inoxydable et volant en cuir perforé avec le logo GT. Le GT Pack, quant à lui, comprend des roues Bronx de 17 pouces, une entrée et un démarrage sans clé et des sièges avant chauffants avec rembourrage en Alcantara et surpiqûres vertes Adamite.

La vie à côté de Peugeot e-208 Cela ne se termine pas une fois que nous sommes sortis de la voiture, puisque la marque Lion propose une application mobile avec laquelle vous pouvez programmer la climatisation, activer ou arrêter la charge et vérifier le niveau de la batterie, entre autres. De plus, Peugeot se soucie également de ses clients en lançant une série de services, notamment des conseils pour déterminer le type de borne de recharge qui convient le mieux à chacun, une aide à son utilisation, une planification d’itinéraire en fonction de la charge. vous disposez du véhicule pour optimiser l’autonomie ou encore d’un abonnement pour louer un véhicule thermique en cas de besoin.

PEUGEOT E-208: MÉCANIQUE

En plus des quatre propulseurs thermiques proposés, vient cette puissance électrique de 136 chevaux et 260 Newton mètre de couple, capable de faire accélérer le véhicule de 0 à 100 kilomètres / heure en 8,1 secondes. Cependant, la donnée la plus intéressante est celle de l’autonomie, qui est 340 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP.

La la batterie a une capacité de 50 kilowattheures, et sur elle, la marque lion assure une garantie de 70% de sa capacité de charge pendant huit ans ou 160 000 kilomètres. Sa capacité utile est de 46 kilowattheures et il est refroidi par liquide.

La batterie Peugeot e-208 lui permet d’être rechargée dans une prise domestique, dans un point monophasé de 7,4 kilowatts, dans un triphasé de 11 kilowatts ou dans un chargeur rapide allant jusqu’à 100 kilowatts. Si la charge dans une prise conventionnelle est ignorée, la première option nécessite huit heures de connexion pour récupérer 100% de la batterie. Le second réduit ce temps à cinq heures et quart, tandis que le troisième permet de récupérer 80% de l’autonomie en 30 minutes.

En série Peugeot offre un câble Green Up de 3,7 kilowatts. En option, à partir d’octobre 2020, un câble embarqué triphasé de 11 kilowatts peut être acheté. Ceci est compatible avec la prise de courant des chargeurs muraux installés dans les maisons.

le Peugeot e-208 Il propose trois modes de conduite différents, nommés Eco, Normal et Sport. De plus, la marque française a équipé la pédale d’accélérateur d’une double fonction, de telle sorte que ce n’est qu’avec elle que nous pouvons également faire perdre de la vitesse à la voiture comme si le frein était enfoncé.

PEUGEOT E-208: PRIX

La Peugeot e-208 a un prix de départ en Espagne de 29 950 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 20/11/2020 Peugeot annonce le nouveau prix de départ de la e-208 en Espagne. 29/10/2020 Peugeot propose un câble de charge triphasé de 11 kilowatts en option pour la e-208. 15/01/2020 Peugeot annonce l’arrivée de l’e-208 en concession. 15/10/2019 Peugeot met la nouvelle e-208 en vente. 25/02/2019 Premières données et images de la Peugeot e-208.

