Le pilote de la série W révèle la condition absurde du contrat qui lui a été proposé

L’offre a été reçue en 2010; dix ans plus tard, se réjouit des progrès de l’égalité

La pilote de la série W Emma Kimiläinen a révélé qu’en 2010, elle avait refusé une offre d’une équipe d’Indy Lights en raison de leur demande de siège: des photos seins nus.



C’était en 2010 et Emma était dans la vingtaine. Il venait de faire de bons résultats dans l’ADAC Formel Masters et Formula Palmer Audi et a reçu une offre d’une équipe Indy Lights.

Cependant, alors qu’il allait se rendre aux États-Unis pour signer le contrat, il a appris une condition absurde: l’un des sponsors a changé d’avis et au lieu de photos en bikini, il lui demandait maintenant d’être seins nus, ce que Kimiläinen rejeté immédiatement. Le sponsor était un magazine érotique pour hommes.

«J’étais en route pour y aller, mais j’ai appelé et je voulais savoir. À partir de là, la réponse a été:« Nous avons eu des désaccords avec notre partenaire. Il était initialement convenu que dans un bikini, mais maintenant les photos devraient être seins nus. Je me suis demandé ce qui se passait jusqu’à ce qu’il devienne clair que ce partenaire était un “ magazine érotique pour hommes ”“Kimilainen a révélé sur le podcast Shikaani.

Dix ans plus tard, à 31 ans, Kimiläinen a osé le dire et apprécie tout le soutien reçu. «Je suis à court de mots pour le montant du soutien reçu. Il est incroyablement difficile de dire des choses comme celle-ci parce que vous ne voulez pas qu’elles affectent négativement votre carrière. Je ne suis pas du genre à me plaindre de« et si ». Mon parcours n’est pas encore là. fini, faisons la course! », a expliqué le coureur finlandais.

«Je ne sais pas quel genre de boisson de vérité j’ai bu avant le podcast, mais j’ai parlé de choses qui m’avaient gardé silencieux. Rester silencieux est plus facile lorsque vous ne voulez pas attirer l’attention sur des choses qui ne sont pas liées à vos résultats ou à votre drame, mais nous y sommes “.

«Des choses très étranges me sont arrivées tout au long de mes 28 années d’expérience et l’une d’elles a eu lieu lorsque l’on m’a proposé une place à Indy Lights, il y a dix ans, mais ils m’ont demandé de poser topless pour un magazine érotique pour hommes. Bien sûr J’ai rejeté cette offre sans hésitation », a-t-il commenté.

“Heureusement, cette offre semble aujourd’hui absurde et incorrecte, mais le monde était assez différent il y a dix ans en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité en général. En compétition, il y avait des filles sur le gril avec de petits vêtements et des femmes qui ont été montrées avec une image sexiste associée à l’industrie automobile », a-t-il déclaré.

«Même si je le prends avec humour comme ‘l’une des choses folles’ qui m’est arrivé au fil des ans, cela montre l’importance du travail que la série W a fait et fait pour améliorer l’égalité et la diversité dans ce sport, dans lequel les racines d’une autre image de la femme sont très profondes », a-t-il conclu.

