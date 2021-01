Pierre Cherpin, pilote moto de la catégorie Original, est décédé aujourd’hui, comme l’a confirmé l’organisation Dakar. Le Français a subi une chute à l’étape 7 et est décédé lors du transfert dans l’avion médical.



Le monde moteur est à nouveau en deuil. L’organisation de Dakar a annoncé ce matin le décès de Pierre Cherpin lors de son transfert en France, après avoir subi une chute lors de l’étape 7 le 10 janvier.

“Pierre Cherpin est décédé le 14 janvier, lors de son transfert dans l’avion médical, des suites de blessures causées par sa chute sur l’étape 7. La caravane du Dakar tient à présenter ses condoléances à sa famille et ses amis.”

L’accident s’est produit au kilomètre 178 vers 13 h 00, heure locale. Les médecins ont trouvé le pilote inconscient lorsqu’ils se sont approchés de la zone en hélicoptère. Le Français a été immédiatement transféré à l’hôpital de Sakaka et le premier rapport médical faisait état d’un grave traumatisme crânien avec perte de connaissance.

L’équipe de neurochirurgie a décidé de l’opérer de toute urgence. Depuis, ils ont décidé de le maintenir dans un coma provoqué. Sa stabilité ces derniers jours l’a conduit à être transféré à l’hôpital de Djeddah. Le plan était un troisième transfert à l’hôpital français de Lille, mais le pilote est décédé lors de son voyage en France.

Charpin, un homme d’affaires de 52 ans, en était à son quatrième Dakar. Il a participé pour la première fois en 2009, la première fois qu’il était couru en Amérique du Sud. Il a concouru dans la catégorie «Malle Moto», comme on l’appelait auparavant «Original by Motul». Il a terminé le test alors et en 2012 et en a couru un troisième en 2015, dans lequel il a malheureusement dû abandonner en raison d’une panne de moteur.

