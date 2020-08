Date publiée: 30 août 2020

Pierre Gasly a réussi un excellent coup à Spa, dépassant Sergio Perez à Eau Rouge, mais il dit qu’il s’attendait à ce que les deux frappent le mur.

Dans une conduite qui a valu au Français Pilote du jour, le point culminant incontestable a été son dépassement sur Perez tôt.

Courant en P10, il a obtenu une meilleure sortie du virage 1 que le Mexicain et était plus rapide alors qu’ils commençaient à gravir la colline côte à côte.

Il se déplaça vers l’extérieur et se pressa devant Perez, qui lui laissa très peu d’espace. Si peu en fait qu’à un autre moment, Gasly ne s’attendait pas à ce qu’ils arrivent à l’autre bout de l’Eau Rouge.

POINTS FORTS DE LA COURSE BELGIQUE 🍿 Tous les meilleurs moments de la journée de course à Spa, où des mouvements comme celui-ci ont aidé @PierreGASLY à prendre Pilote du jour 👏 # BelgianGP 🇧🇪 # F1

«Honnêtement, je pensais que nous étions dans le mur. Je ne plaisante pas! » a-t-il déclaré à Sky Sports après la course.

«J’étais à l’intérieur et je pensais que je ne pouvais pas bouger plus que ça, et à ce moment-là, nous roulons à 280, 300 km / h. Sergio m’a vraiment serré.

« Je me suis dit » Je ne vais pas soulever, je vais faire en sorte que ça marche « . C’était serré. Sergio est un coureur dur, je le savais, mais là c’est sûr, mon rythme cardiaque est allé légèrement plus haut. Mais j’étais engagé et c’était génial.

«Vous attendez le respect de tout le monde, vous savez où se trouve la limite et vous ne devez pas la franchir. C’était limite, mais il y avait de la place pour une voiture et c’était tout.

Peu de temps après, une voiture de sécurité est sortie en raison des DNF pour George Russell et Antonio Giovinazzi. Alors qu’il commençait sur le pneu dur, Gasly n’était que l’un des deux pilotes, l’autre étant Perez, à ne pas le faire, ce qui lui a coûté plusieurs places plus tard dans la course.

S’il pense qu’il aurait pu se classer dans le top cinq sans cela, il est toujours satisfait de sa récupération pour terminer P8.

« Avant la course, nous avons dit qu’une voiture de sécurité dans les tours 10 à 20 serait la pire pour nous parce qu’elle donne un arrêt au stand gratuit aux gars sur les options », a-t-il déclaré.

«Mais avec le recul, d’où nous avons commencé, je pense que c’était un bon pari et honnêtement, je pense que cela a bien fonctionné.

«De toute évidence, je pense que la voiture de sécurité nous a coûté probablement un top cinq [finish] car Ocon en P5 n’était que de six ou sept secondes [ahead] et ces gars-là ont eu un arrêt au stand gratuit.

«La voiture était super, je me sentais bien, j’ai poussé aussi fort que je pouvais et c’était personnellement une course très importante pour moi avec ce qui s’est passé avec Anthoine [Hubert] alors aujourd’hui je suis vraiment heureux. «

