Le Haas F1 Team a confirmé que le Brésilien Pietro Fittipaldi remplacera Romain Grosjean lors du GP de Sakhir le week-end prochain, après que le Français a subi un grave accident lors de la course d’hier à Bahreïn et dont il est miraculeusement sorti indemne. Ce seront les débuts en F1 du joueur de 24 ans.

Petit-fils d’Emerson Fittipaldi – champion du monde de F1 en 1972 et 1974 -, il est le pilote de réserve et d’essai de Haas depuis 2018, et a été avec l’équipe pendant la plupart des Grands Prix cette année.

“Après avoir décidé qu’il était préférable pour Romain d’être absent pour au moins une course, le choix de mettre Pietro (Fittipaldi) dans la voiture a été assez facile”, a déclaré le directeur de l’équipe Guenther Steiner.

“Pietro pilotera le VF-20 et il nous connaît depuis deux saisons en tant que pilote de réserve et d’essai. C’est la bonne chose à faire et évidemment une bonne opportunité pour lui. Il a été patient et toujours préparé pour cette opportunité, et maintenant il l’a fait. C’est pourquoi nous le voulons dans la voiture et je suis sûr qu’il fera du bon travail. C’est très exigeant d’être appelé à la dernière minute, mais comme je l’ai dit, je pense que c’est la bonne chose à faire pour Haas F1 Team », a déclaré le manager autrichien.

Pendant ce temps, Pietro Fittipaldi a déclaré: “” Le plus important, c’est que je suis heureux que Romain soit sain et sauf. Nous sommes très heureux que ses blessures soient relativement mineures après un incident aussi important. Ce n’est évidemment pas la circonstance idéale pour avoir ma première opportunité de concourir en Formule 1, mais je suis extrêmement reconnaissant à Gene Haas et Guenther Steiner pour leur confiance en me mettant au volant ce week-end.

J’ai beaucoup partagé avec l’équipe cette saison, à la fois sur piste et en session de simulation, je connais donc bien les procédures opérationnelles de l’équipe lors d’un week-end de Grand Prix. Ce sera passionnant de commencer ma première course en Formule 1. Je vais tout donner et j’espère commencer en essais libres vendredi à Bahreïn », a déclaré le pilote brésilien.