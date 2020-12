Changez votre biographie sur les réseaux sociaux en plein milieu du mouvement contre Mazepin

Internet en feu: plus de 40000 personnes demandent que Mazepin n’atteigne pas la Formule 1

Des jours sans courses. Journées de «saison idiote», au cours desquelles les fans sont attentifs à tout mouvement sur les réseaux sociaux. En ce moment, au milieu du mouvement «Nous disons non à Mazepin», Pietro Fittipaldi a changé sa biographie sur Twitter et Instagram et s’est qualifié de «pilote de Formule 1 Haas», ce qui a fait brûler à nouveau Internet.



Cela fait seulement 21 jours que Haas a annoncé Nikita Mazepin comme l’un de ses pilotes 2021. Cependant, ce court laps de temps a suffi au pilote russe pour mettre en péril sa position. La vidéo qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il apparaît en train de toucher la poitrine d’une fille a offensé un grand nombre de fans. Plus de 40 000 signatures se sont déjà accumulées qui demandent au Russe de ne pas atteindre la Formule 1 à cause de son attitude.

Au milieu de toute cette révolution et avec le mouvement contre Mazepin en plein essor, Pietro Fittipaldi – le testeur et réserve de l’équipe – a décidé de mettre à jour ses biographies Twitter et Instagram et a écrit “Haas Formula 1 driver”.

C’est vrai, le petit-fils du double champion du monde Emerson Fittipaldi est dans ses droits. Rappelons qu’il était le remplaçant de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn et d’Abou Dhabi, il a donc conduit les Haas avant Mazepin, qui en principe n’aura pas la chance de le faire avant la pré-saison.

Même s’il ne s’agit que d’un petit changement sur les réseaux sociaux, le fait que Fittipaldi se qualifie de pilote Haas en ce moment et que Mazepin n’ait que “pilote de course professionnel” dans sa biographie incite les fans à se demander si Haas a changé d’avis à propos de 2021. .

C’est un cas similaire à celui de Mercedes. Lorsque les flèches d’argent appelaient George Russell pour remplacer Lewis Hamilton – absent en raison du covid-19 – on pensait même que la position de Valtteri Bottas était en danger également en raison d’un petit changement dans la description des biographies sur les réseaux sociaux.

Haas et la FIA et la Formule 1 ont condamné l’attitude de Mazepin de partager la vidéo dont nous avons parlé. Cependant, l’équipe a clairement indiqué qu’elle gérerait toute cette agitation en privé avec le conducteur et qu’elle ne rendrait publique aucune action qu’elle entreprendrait à cet égard. D’autre part, le patron de Haas, Guenther Steiner, a souligné le bon travail que Fittipaldi a fait au cours des deux week-ends où ils avaient besoin de lui.

