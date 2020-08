Le pilote de Formule 2 Nikita Mazepin fait l’objet d’une enquête après avoir renversé le tableau de la deuxième place à la fin de la course vedette d’aujourd’hui.

Le conseil est tombé en direction de son rival Yuki Tsunoda, qui célébrait sa victoire en course. La victoire de Tsunoda a été confirmée lorsque Mazepin a reçu une pénalité de cinq secondes pour un incident entre les deux.

Mazepin, qui a franchi la ligne à la première place, a appris sa pénalité en rentrant aux stands. Tsunoda est arrivé au parc fermé avant lui et a garé sa voiture près de la planche numéro un. Mazepin est alors arrivé et a renversé la planche, qui a atterri près de Tsunoda.

Après la course, Mazepin s’est déclaré contrarié par la décision des commissaires d’arrêter de le pénaliser pour avoir forcé Tsunoda à quitter la piste des Combes. Son rival essayait de le dépasser à l’extérieur à l’époque.

Mazepin a également écopé d’une pénalité de cinq secondes au tour précédent en Espagne pour ne pas avoir correctement rejoint la piste après son départ, ce qui l’a fait passer de la troisième à la 13e place.

Le conseil a atterri à côté de Tsunoda « Une autre course de fonction s’est terminée par une décision que vous pouvez prendre dans deux sens », a-t-il déclaré. «Vous pouvez en quelque sorte dire, oui, c’est arrivé et c’est la seule façon dont je peux le faire.

«Mais je vais être honnête, cela me dérange un peu car il semble qu’il y ait deux types de courses en cours, sur piste et hors piste.

«J’ai terminé troisième le week-end dernier, j’ai terminé premier ce week-end. Personne ne peut me l’enlever.

«Je suis resté sur ma ligne de course et j’ai utilisé exactement le même morceau de piste que j’ai utilisé tous les deux tours. Et je n’ai pas vu de raison d’en sortir parce que j’étais devant et que j’ai le droit d’utiliser la piste que je souhaite selon les règles. Et si les stewards continuent comme ça, il n’y aura pas de course sur piste.

Mazepin fait également l’objet d’une enquête pour une éventuelle libération dangereuse de son stand pendant la course.

