A trois secondes du podium à Spa, Daniel Ricciardo dit que «la broche était sortie» après avoir dépassé Pierre Gasly et tenté de chasser Max Verstappen.

Partant quatrième du Grand Prix de Belgique sur la grille, Ricciardo et Renault couraient ensemble pour ce premier podium insaisissable.

L’Australien a raté trois secondes.

Ricciardo a conservé sa 4e place au début de la course, mais a perdu des positions après s’être opposé à la voiture de sécurité qui était hors de la chute d’Antonio Giovinazzi et de George Russell.

Au fur et à mesure des arrêts aux stands, Ricciardo a terminé sixième de la ligne, perdant face à Sergio Perez et Gasly, qui ne se sont pas arrêtés tous les deux.

Passant Perez puis Gasly, Ricciardo remontait quatrième à mi-parcours du grand prix.

Il s’est rapidement mis à tenter de traquer son ancien coéquipier Verstappen et le podium.

Malgré la fermeture sur le pilote Red Bull et même le meilleur tour du Grand Prix dans le dernier tour, il a perdu trois secondes.

«Honnêtement, j’ai eu l’impression que la“ broche était sortie ”dès que je suis passé devant Gasly, la quille était vraiment sortie”, a déclaré Ricciardo à Crash.net.

«Cela m’est juste venu.

«Je pense qu’en combattant avec Perez et Gasly, les pneus ont surchauffé, il leur faut donc quelques tours pour revenir et une fois que c’est fait, ça s’est faufilé et a rampé.

«Je ne laissais vraiment rien sur la table, puis au dernier tour, j’ai tout mis dedans, mais ce n’était pas viable de faire ces tours plus longtemps.

«J’ai l’impression d’avoir tout utilisé.»

L’Australien a ajouté qu’il n’avait «vraiment rien laissé sur la table».

Ricciardo a pris un excellent départ dimanche en courant aux côtés de Verstappen dans le premier virage.

Cependant, le septuple Grand Prix n’a pas poussé à retirer la position du Néerlandais car il a reconnu que cela aurait pu potentiellement compromettre son après-midi.

« Ne vous méprenez pas, j’essayais de dépasser, mais cela a toujours été un élément de volonté qu’ils soient un peu plus rapides », a ajouté Ricciardo.

«J’essayais de dépasser et s’il m’avait dépassé plus tard, qu’il en soit ainsi, mais ça ne valait pas la peine de me mettre dans les premiers virages, c’est ce que j’essaie de dire.

«J’étais là, j’essayais évidemment, mais en gardant ce 1% de maturité et de discipline en moi.

