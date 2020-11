Les Italiens espèrent que la course de demain sera sèche

La stratégie la plus rapide est la stratégie à deux arrêts avec soft-soft-medium

S’arrêter est également faisable, mais ils soulignent la nécessité de rouler dur

Pirelli est parvenu à la conclusion que la stratégie la plus optimale pour la course de demain est de faire deux arrêts sur les pneus tendres et moyens. Les Italiens trouvent très difficile pour les équipes de s’arrêter une seule fois demain, mais ils ne sont pas certains qu’un autre coureur essaiera, car les différences entre les stratégies ne semblent pas très grandes.



Jusqu’à présent, le GP de Turquie de F1 2020 a été très difficile pour Pirelli, compte tenu de la mauvaise adhérence et des conditions difficiles ce samedi, qui peuvent être répétées demain. La marque milanaise arrive avec de nombreuses inconnues en ce qui concerne la prédiction de la stratégie la plus rapide, mais elle pense que le milieu souple à deux arrêts est le plus rapide. Le rouge serait monté au départ et au 16e tour pour s’arrêter à nouveau à 32 et atteindre la fin avec le milieu.

Pirelli prédit également un Plan B au cas où le grainage ferait son apparition dans les premiers tours de course, en particulier sur les pneus tendres. L’idée serait de s’arrêter pour la première fois au 14e tour et de faire deux séries de 22 tours avec le milieu à la fin.

La stratégie d’arrêt est légèrement plus lente, mais Pirelli est clair qu’il est le favori des équipes, bien que la Turquie soit un circuit qui facilite les dépassements. Il y a deux options pour s’arrêter, rouler sur le médium jusqu’au tour 30 et finir le dur ou sortir avec le soft jusqu’au 20e tour et mettre le dur jusqu’au bout.

En théorie, le pneu dur n’a pas fini de fonctionner hier, compte tenu des températures froides qui seront très similaires pour la course de demain. De plus, des coureurs comme Romain Grosjean ont déjà exclu ce composé après les mauvais sentiments des essais libres. De son côté, le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, anticipe une course avec beaucoup de variété stratégique pour demain.

“Comme d’habitude après les qualifications sur le mouillé, nous avons une grille mixte. Nous nous attendons à ce qu’elle fonctionne sur le sec et il y aura beaucoup d’options pour la stratégie. Tous les pilotes ont le libre choix des pneus si ça commence sur le sec et nous pourrions avoir une course imprévisible. demain, avec de nombreuses inconnues à résoudre », a expliqué Isola.

Enfin, Isola soutient que ce samedi a été très difficile pour tout le monde, dans lequel ils n’ont pas pu obtenir d’informations sur le temps sec. L’amélioration de la piste et la stratégie ont été essentielles dans un classement qui a eu un résultat très différent de celui habituel.

“Les conditions d’aujourd’hui ont été très difficiles et nous n’avons pas pu tirer beaucoup de conclusions. L’adhérence a été très faible, et il a plu. Nous n’avons vu que les pneus intermédiaires et pluie en action aujourd’hui, mais nous avons eu un Classement très stratégique dans lequel le meilleur temps a été réalisé dans la phase finale. Ce fut une journée très difficile, l’adhérence dans ces conditions météo est très faible », conclut Isola pour conclure.

