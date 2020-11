Les Italiens prévoient que le travail de gestion sera essentiel pendant la course

Le choix pourrait être prudent si les exigences de l’asphalte ne sont pas celles attendues

Pirelli apportera sa gamme de pneus la plus robuste ce week-end en Turquie. Comme à Portimao, les composés C1, C2 et C3 – respectivement dur, moyen et doux – seront à nouveau les protagonistes d’un week-end au cours duquel la marque anticipe que le travail de gestion sera la clé pour récolter un bon résultat dans le course.



L’adieu de la Turquie à la Formule 1 a eu lieu l’année où Pirelli est revenu dans la catégorie, en 2011. La marque a des informations d’il y a neuf ans, mais il est clair que cela n’aidera pas du tout compte tenu du changement d’asphalte qui s’est produit.

Le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, estime que la Turquie sera très exigeante sur les pneus, et a donc opté pour la gamme la plus difficile pour affronter le week-end. Bien sûr, l’Italien rapporte que cela pourrait devenir un choix quelque peu conservateur au cas où la demande pour le nouvel asphalte serait inférieure aux attentes.

“La Turquie est une nouvelle destination fascinante, et bien que nous y soyons déjà allés auparavant, c’est comme un nouveau circuit pour nous, car nous n’avons aucune expérience avec le nouvel asphalte. Pour les pneus, nous nous attendons à ce que la Turquie soit exigeante en termes d’énergie, donc que nous avons pris les pneus les plus résistants, comme nous l’avons fait à Portimao. Bien sûr, il se peut que le nouvel asphalte soit moins sévère que prévu », explique Isola dans un communiqué.

D’autre part, Isola lui-même communique que les données obtenues par les équipes lors des essais libres seront essentielles pour affronter le reste du week-end. De plus, il prévoit que les pilotes devront faire un bon travail de gestion des pneus au cas où ils voudraient atteindre la fin avec un seul arrêt.

“Comme cela a déjà été le cas cette année, les informations glanées lors des essais libres seront cruciales, non seulement en cas de dégradation, mais aussi en cas d’adhérence. On ne peut pas oublier son huitième tour quand on parle d’Istanbul. , ce qui peut être fait à fond grâce à l’aérodynamisme de la Formule 1. actuelle. Cependant, nous ne pensons pas que ce sera une course facile pour les pilotes, la gestion des pneus sera la clé », conclut-il.

