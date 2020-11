Mario Isola souligne que la gamme de cette année est plus douce que celle de 2019

Les pilotes testeront le pneu C3 2021 lors du GP de Bahreïn vendredi

Pirelli apportera une gamme de pneus plus souple aux deux événements de Bahreïn que l’année dernière, il s’attend donc à voir une plus grande variété de stratégies. Attention, il espère également voir des choses différentes entre le GP de Bahreïn et le GP de Sakhir.



La marque italienne débarquera à Bahreïn avec sa gamme intermédiaire: C2 –hard–, C3 –moyen– et C4 –soft– seront les protagonistes à cette occasion, ce qui est une étape plus souple que les pneus utilisés la saison dernière.

Le circuit de Sakhir est généralement très dur pour les pneus, mais il faut noter que la date du Grand Prix est généralement très différente, donc les essais libres semblent cruciaux pour l’avenir de l’épreuve.

Précisément le vendredi du GP de Bahreïn, les équipes auront à leur disposition deux trains de pneus C3 2021 pour les tester; Ils auront également une autre chance au GP d’Abu Dhabi, cette fois sur le pneu C4.

«Nous vivrons quelque chose de tout à fait différent au cours des deux week-ends à Bahreïn. Le défi le plus intéressant est peut-être le Grand Prix de Sakhir, car il ne ressemble à aucun autre circuit que nous ayons couru auparavant, même s’il utilise environ la moitié du piste standard du GP », a commenté Mario Isola.

«Bien qu’il existe déjà des données de simulation, nous devons attendre de vraies données gratuites pour comprendre l’effet exact sur l’usure, la dégradation et donc la stratégie. En plus de cela, nous proposons des pneus un peu plus souples que l’année dernière, ce qui ouvre plus d’opportunités en termes de stratégie. ”

“Lors du premier week-end, les pilotes utiliseront les nouveaux pneus C3 2021 vendredi pour avoir un premier contact avec les pneus qu’ils utiliseront l’année prochaine. La Formule 2 revient également pour la manche finale aux côtés de la F1, dans un paire de courses avec différentes nominations de pneus qui décideront du titre », a déclaré Isola pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard