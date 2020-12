La dégradation a été bien moindre par rapport à ce qui a été vu il y a sept jours

Les différences de temps au tour sont minimes après cette première journée d’action

Mario Isola anticipe un classement compliqué et conditionné par le trafic

Pirelli a établi une différence de quatre dixièmes entre le pneu souple et le moyen dans ce GP de Sakhir. Le fait de faire face à un tour beaucoup plus court que d’habitude signifie que la distance entre chaque composé est moindre. Pour sa part, le pneu le plus dur n’est que trois dixièmes plus lent par tour que le pneu moyen.



Les Italiens ont vécu un vendredi différent dans une configuration qu’ils n’avaient jamais affrontée auparavant. Les temps au tour seront inférieurs à une minute et tout indique que les trois composés peuvent jouer un rôle clé dans la course. Toutes les équipes ont accumulé beaucoup de roulage sur les trois types de pneus à la recherche de la stratégie la plus optimale pour la course de dimanche, qui totalisera 87 tours.

Le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, soutient que sur un circuit aussi court, il n’est pas surprenant de voir d’aussi petites différences entre les pilotes. De plus, le fait que le recouvrement soit plus court réduit également la distance entre les trois composés, qui devient quatre dixièmes entre le doux et le moyen, et trois entre le moyen et le dur.

«Le tour est court, et avec la grille si régulière, il fallait s’attendre à ce que les écarts soient très courts. Les performances des pneus sont également très similaires, et comme d’habitude dans un nouveau circuit, toutes les équipes voulaient accumuler le maximum. nombre de données possibles avec les trois composés pour trouver la stratégie optimale », a commenté Isola dans un communiqué.

En revanche, Isola reconnaît que la dégradation a été moindre par rapport au week-end dernier, et que la durée du pneu souple a été supérieure à il y a sept jours. Bien sûr, il anticipe un classement compliqué pour les pilotes, dans lequel le trafic peut causer de nombreux problèmes, comme on l’a déjà vu en Formule 2 ou comme on l’a vu à Monza en septembre dernier, un circuit avec de nombreuses similitudes avec celui-ci. extérieur de Bahreïn.

“Nous avons vu moins de dégradation que la semaine dernière au GP de Bahreïn, et donc le pneu tendre peut être utilisé plus d’une semaine sur le circuit plus long. De plus, en Formule 2, nous avons déjà vu que le trafic cela peut causer beaucoup de maux de tête, étant donné que le tour est très court. Quelque chose de similaire se produira sûrement demain en Formule 1 », a expliqué Isola pour terminer.

MEILLEUR TEMPS PAR COMPOSÉ

Dur -C2-: Valtteri Bottas, 0’55 “321 Moyen -C3-: Max Verstappen, 0’55” 043 Soft -C4-: George Russell, 0’54 “546

PLUS GRAND NOMBRE DE TOURS PAR COMPOSÉ

Hard -C2-: Valtteri Bottas, 35 tours Medium -C3-: Daniil Kvyat, 34 tours Soft -C4-: Esteban Ocon, 31 tours

