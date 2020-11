Pirelli souligne l’influence de la voiture de sécurité dans le changement de stratégie

Indique la durabilité du pneu moyen et dur

Pirelli indique que la saleté sur la piste est une cause possible de la crevaison subie par Max Verstappen. De plus, cela indique que la voiture de sécurité a provoqué un grand changement de stratégie.



La stratégie initiale du Grand Prix d’Émilie-Romagne était de faire un seul arrêt, même Pirelli a indiqué que c’était la meilleure option. Cependant, dans les derniers tours de la course, la voiture de sécurité est sortie sur la piste en raison de la crevaison subie par Max Verstappen et de nombreux pilotes ont opté pour un deuxième arrêt.

Hamilton, le vainqueur de la course, a prolongé le plus longtemps possible son premier relais avec le pneu moyen pour dépasser son coéquipier et prendre la tête de l’épreuve. Puis, à dix tours de l’arrivée, les deux Mercedes ont profité de la voiture de sécurité pour monter le pneu souple pour les derniers tours.

Daniel Ricciardo a commencé la course avec le caoutchouc souple et à son arrêt, il a roulé le plus dur pour atteindre la fin de la course. L’Australien n’a pas fait un deuxième arrêt lorsque la voiture de sécurité est sortie et cela lui a permis de monter sur la troisième marche du podium. Pirelli ajoute que Daniil Kvyat, quatrième, a opté pour une stratégie différente qui a fonctionné pour lui: doux-moyen-doux.

“La voiture de sécurité à la fin de la course a grandement influencé la stratégie: Jusque-là, cela ressemblait à une course à guichet unique pour la plupart des pilotes, également parce que beaucoup de temps est perdu dans les stands d’Imola. En raison du léger grain sur le pneu tendre, les stratégies précédemment prévues impliquant le pneu tendre ont changé en faveur d’une stratégie moyenne à dure », a déclaré Mario Isola, directeur général de Pirelli en Formule 1.

Le patron de Pirelli souligne les bonnes performances du pneu moyen, même Hamilton a pu allonger son relais et roulait toujours à un bon rythme avec des pneus bien usés. Antonio Giovinazzi, qui a débuté la course sur pneus souples, a été le pilote avec le plus de tours sur pneu jaune: 53 tours.

“Le pneu moyen a été sélectionné par les deux premiers pour prendre le départ de la course et il a montré une dégradation minime, même sur de très longues courses. Le pneu dur a également été utilisé par de nombreux pilotes pendant plus de 40 tours”, a ajouté Isola.

Verstappen a subi une crevaison au pneu arrière droit, apparemment après avoir roulé sur des débris de voiture sur la piste. Cela a mis les Pays-Bas hors de la course à quelques tours de l’arrivée, alors qu’il courait en troisième position. Pirelli assure qu’ils analyseront ce qui s’est passé pour voir si la crevaison a été causée par une pièce ou a été une éruption.

«Evidemment, nous devons regarder le pneu moyen sur lequel Max Verstappen avait bouclé 32 tours pour comprendre exactement ce qui s’est passé. Il semble que des débris sur la piste auraient pu provoquer une crevaison“, il a souligné.

Pour conclure, Isola se joint à féliciter Mercedes pour avoir remporté aujourd’hui son septième championnat des constructeurs consécutifs: “Félicitations à Mercedes pour avoir remporté son septième championnat des constructeurs consécutifs.”

NOMBRE DE TOURS PAR COMPOSÉ

A duré: Leclerc, 50 tours

Moyen: Giovinazzi, 53 tours

Doux: Sainz, 17 tours

MEILLEUR TEMPS PAR COMPOSÉ

A duré: Hamilton, 1’17”279

Moyen: Hamilton, 1’17”502

Doux: Hamilton, 1’15”484

