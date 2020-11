Les équipes ont testé le prototype de pneu 2021

La dégradation sera la clé de la course

Pirelli a confirmé que la différence entre le composé dur et moyen est de six dixièmes, la même que celle entre le moyen et le doux. Cependant, non seulement les pneus 2020 ont été utilisés, mais aussi les pneus 2021, nous devrons donc attendre d’être plus clairs sur le fonctionnement de chaque type.



Il est à noter qu’il était obligatoire de tester les nouveaux pneus lors de la deuxième séance d’essais libres, mais tous les pilotes ont choisi de les monter également lors de la première pour recueillir plus d’informations. Le composé utilisé était le C3, c’est-à-dire l’équivalent d’un milieu. Mario Isola a souligné à quel point cela leur a été utile.

“Chaque voiture a utilisé deux trains de nos pneus 2021 sur le composé C3 lors des première et deuxième sessions, ce qui nous a permis, ainsi qu’aux équipes, de rassembler pas mal d’informations sur les pneus neufs et usagés. Nous avons maintenant suffisamment d’informations à analyser avant de les tester à nouveau. nouveau à Abu Dhabi », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par Pirelli.

Isola a souligné comment, contrairement à ce qui se passe habituellement, les conditions de piste ont été assez similaires vendredi à ce qu’elles seront dimanche. De ce fait, les équipes prendront en compte les données, notamment en ce qui concerne le comportement des pneus.

«De retour à Bahreïn ce week-end, par rapport à l’horaire régulier du début de l’année, nous avons eu des conditions assez similaires dans les première et deuxième séances: avec des températures de piste d’environ 26 degrés dans les deux séances. donné aux équipes l’occasion de tester les roues dans des conditions plus proches de la course et peut-être de se concentrer davantage sur le rythme », a-t-il expliqué.

Une nouveauté par rapport à l’année dernière est que Pirelli a fait un sélection de pneus la plus agressive pour Bahreïn. Isola a mis l’accent sur la température et sur l’importance de la dégradation dimanche, en particulier sur les roues arrière.

“Tous les pneus ont performé [el viernes] comme prévu, étant donné que la piste était un peu glissante. Le tendre n’a pas montré de grain, mais comme d’habitude à Bahreïn, il sera particulièrement crucial de gérer les pneus arrière pour éviter qu’ils ne surchauffent », a-t-il conclu.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard