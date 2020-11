La capacité de Hamilton à tirer le meilleur parti de ses pneus se démarque

Seuls les pneus pluie ont été utilisés dans le test

Pirelli dit que la clé du Grand Prix de Turquie a été de déterminer le bon moment pour changer les pneus, à la fois dans les premiers tours pour monter intermédiaire et dans la seconde moitié de la course pour choisir la meilleure gomme pour le deuxième relais.



Les pneus ont été décisifs dans le Grand Prix de Turquie. Tous les coureurs ont débuté la course avec des pneus pluie extrême, à l’exception des Williamses, qui ont misé sur des intermédiaires. Le premier tournant de la course se situe vers le 10e tour, quand tout le monde est entré dans les stands pour mettre en place les intermédiaires avant l’amélioration de la piste.

La clé était dans la seconde moitié de la course, quand les équipes devaient choisir si elles allaient seulement à un arrêt, si elles montaient un deuxième match intermédiaire ou si elles pariaient sur les secs. La grande majorité d’entre eux ont roulé intermédiaire pour effectuer le deuxième relais, à l’exception de Lewis Hamilton et Sergio Pérez, qui ont parcouru respectivement 50 et 48 tours avec les mêmes pneus.

“Félicitations à Lewis Hamilton pour un incroyable septième titre mondial, obtenu avec style à partir de la sixième place sur la grille, où la gestion brillante de ses pneus a été primordiale pour assurer une place dans l’histoire. Il n’a fait qu’un seul passage et converti son des pneus intermédiaires sur slicks en fin de course pour en tirer le meilleur parti », a déclaré Mario Isola, directeur général de Pirelli en Formule 1.

L’Italien dit que la clé de la course a été de prendre les bonnes décisions, à la fois après les premiers tours et au moment de la deuxième étape. Le principal dilemme était de savoir si la piste aurait ou non assez d’adhérence pour rouler sur les pistes sèches, en particulier dans les derniers tours, alors qu’il ne restait que quelques virages humides.

«Dès le départ, il était clair que ça allait être une course très difficile, où gérer le départ sur le mouillé et ensuite gérer des conditions incertaines sur une piste asséchée serait crucial et cela s’est avéré être le cas. La clé, à la fois pour passer des pneus de pluie extrême à des pneus intermédiaires après le départ, comme pour déterminer dans la seconde moitié de la course si la surface offrirait suffisamment d’adhérence pour passer aux slicks, ou si la meilleure option était un autre ensemble d’intermédiaires pour le deuxième lot », a-t-il ajouté.

Isola pense que la première décision, de passer des pneus de pluie extrême aux pneus intermédiaires, a été facile en raison des données de samedi et que le plus difficile a été de bien faire les choses pour la deuxième étape. Par conséquent, les pilotes qui ont pris les meilleures décisions et qui ont le mieux géré leurs pneus sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats.

“Évaluer le point de passage d’une pluie extrême à une pluie intermédiaire a été relativement simple en utilisant les données d’hier. Cependant, décider quoi faire pour le deuxième arrêt a été beaucoup plus difficile dans ces conditions inhabituelles”, a-t-il déclaré.

NOMBRE DE TOURS PAR COMPOSÉ

Intermédiaire: Hamilton, 50 Extreme Rain: Albon, 12

MEILLEUR TEMPS PAR COMPOSÉ

Intermédiaire: Norris, 1’36”806 Extreme Rain: Verstappen, 1’48”610

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard