Toutes les voitures à quatre roues motrices doivent être équipées de pneus italiens

Les pilotes WRC Plus ont le choix entre 80 pneus, ils ne peuvent en utiliser que 34

Pirelli est le nouveau fournisseur de pneus du WRC, du moins pour la catégorie reine, après avoir remporté la compétition FIA pour la période 2021-2024. Les voitures, les pilotes et les équipes doivent s’adapter à ces nouveaux pneus qui fonctionnent différemment des Michelin utilisés à ce jour.



Pirelli a dû travailler contre-la-montre pour les fabriquer. Le calendrier de développement prévu a été considérablement modifié par le covid-19 et, en fait, l’équipement ils n’ont pu les tester que lors des précédents tests du Rallye de Monte Carlo, à partir de décembre.

«Nous voulions faire une séance d’essais par mois, mais cela ne pouvait pas être. Étant donné que le championnat se déroule principalement sur du gravier, nous avons davantage travaillé sur cette surface, en donnant la priorité au contrôle de l’usure et à la résistance aux crevaisons. Bien sûr, aussi qu’ils avaient de bonnes performances, mais comme tous les participants utiliseront les mêmes pneus, ce n’était pas une priorité », a déclaré Terenzio Testoni, directeur de Pirelli.

Sébastien Ogier a souligné qu’ils ont une prise différente et ils doivent s’adapter. Trouvez également les pressions idéales pour que les caoutchoucs fonctionnent à la bonne température. “Mais ce n’est pas qu’une question de pneus. La carcasse est également différente, elle absorbe les nids-de-poule différemment et il faut évaluer le risque de crevaison”, a commenté le champion en titre du WRC.

Pirelli a dirigé Monte Carlo 800 pneus dédié exclusivement aux dix voitures de première classe et 2.400 autres pneus pour les pilotes des catégories WRC2 et WRC3, qui étant à quatre roues motrices doivent être équipés de Pirellis. Une équipe de 27 personnes entre ingénieurs et monteurs qui seront au service des participants.

Chaque pilote WRC Plus ou RC1 disposera de 80 pneus – 20 sets – bien qu’il ne pourra utiliser que 34 – 12 sets -, c’est-à-dire que nous sortons à presque un set par étape.

Pirelli P Zero RA

En WRC Plus, la catégorie reine, chaque pilote disposera de 24 pneus P Zero RA super souples, 20 pneus souples P Zero RA, 24 Sottozero STZ-B cloutés – 200 crampons – et 12 unités du même caoutchouc mais sans crampons. Les RA sont des caoutchoucs d’asphalte et les supersofts sont exclusifs au Rallye de Monte Carlo, pensant que les températures seront très basses; les mous seront courants dans le reste des tests d’asphalte. Les Sottozero sont pour les conditions hivernales.

“Le Rallye de Monte Carlo est le test le plus exigeant de tout le championnat en termes de pneus. Vous devez affiner le choix, peser dans la boucle entre les passes et non dans une spéciale spécifique », a partagé Testoni.

Pour cela aspect étrange des montures de pneus – avant et arrière différents et même les voitures prennent deux de rechange avec des clous, repartent avec des pneus secs face à la première section et placent deux de clous dans la seconde. Mille et une combinaisons qui peuvent faire la différence.

