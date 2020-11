L’état du pneu ne permet pas un résultat clair de ce qui s’est passé

Ils pointent des restes possibles sur la piste comme l’hypothèse la plus probable

Pirelli ne connaît pas la cause de la crevaison subie par Max Verstappen à Imola, qui lui a fait perdre la deuxième position, après avoir terminé l’analyse du composé.



L’analyse de Pirelli a détecté que le pneu a subi une soudaine perte d’air à la sortie, mais ne trouve pas la cause qui l’a motivée, comme le rapporte le site allemand Auto Motor und Sport.

Le caoutchouc arrière droit du Red Bull de Max a explosé alors que le pilote s’approchait de la chicane Villeneuve, montre sa caméra embarquée.

Au début, Red Bull a supposé que c’était des débris de fibre de carbone sur la piste qui avaient endommagé le pneu. Cependant, 11 jours après l’incident, Pirelli n’a pas de réponse et ne peut pas clarifier la cause exacte de la désintégration du caoutchouc de Max. C’est plus, l’état du pneu ne permet plus un résultat clair de l’analyse.

Lors de l’enquête, Pirelli a détecté une perte d’air soudaine et non lente dans le pneu, sinon les capteurs et la télémétrie auraient alerté Red Bull. Ce n’est pas non plus quelque chose que Max a remarqué, qui a été surpris par l’incident et n’a rien pu faire pour éviter de se retrouver sur le gravier.

Ainsi, sans pouvoir parvenir à une conclusion, Pirelli penche davantage vers l’hypothèse de la fibre de carbone reste sur la piste. Dans tous les cas, les techniciens Pirelli n’ont trouvé aucune irrégularité dans la construction du pneu ni aucun dommage dû à la fatigue des matériaux. Il y a des traces de coupures dans la bande de roulement, probablement causées par un élément externe et cela aurait pu causer la perte de pression.

L’incident avec le pneu signifiait un nouvel abandon pour Verstappen dans une saison où les statistiques ne manquent pas: soit il termine sur le podium, soit il abandonne. Êtes-vous sur le podium alors ce week-end en Turquie?

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard