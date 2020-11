Les Italiens espèrent que la piste s’améliorera demain et dimanche

Ils ont un œil sur la pluie, car cela pourrait tout compliquer encore plus

Les différences entre les composés sont de 0,9 entre doux et moyen et 0,8 entre moyen et dur

Le retour de la Turquie en Formule 1 a été marqué par un asphalte sans adhérence qui a contraint les pilotes à aller plus lentement que prévu tout au long de la journée de vendredi. Un jour différent, Pirelli a conclu que les différences entre les pneus sont de neuf dixièmes entre les pneus souples et moyens et de huit dixièmes entre les pneus moyens et durs.



L’humidité, le froid et les pneus plus durs se sont combinés à un nouvel asphalte sans adhérence qui a beaucoup compliqué les choses pendant les trois heures d’essais pour tous les pilotes. La dégradation des pneus a été très faible – car les Italiens ont pris l’autonomie la plus dure possible jusqu’à Istanbul – donc la stratégie d’arrêt de la course se renforce.

Le composé le plus utilisé au cours de la journée était le plus dur, le pneu de couleur douce avait plus de tours que ses deux autres coéquipiers et même Max Verstappen a signé le meilleur temps en FP1. Celui des Pays-Bas a répété en Essais Libres 2, mais cette fois avec le composé plus souple.

Le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, a reconnu que quelque chose comme ça ne devrait pas se produire aujourd’hui. La marque milanaise s’attendait à quelque chose de similaire au Portugal, mais les choses ont été beaucoup plus compliquées. De plus, le fait qu’il n’y ait pas de catégories de support ce week-end rend tout encore plus difficile.

«Le nouvel asphalte d’Istanbul Park, qui a moins de deux semaines, a été très glissant. En fait, nous nous attendions à quelque chose de très similaire au Portugal, mais c’était très différent, car l’adhérence était mauvaise. La piste s’est beaucoup améliorée malgré n’ayant pas de catégories de support, mais il faut aussi tenir compte du fait qu’ils ont mouillé l’asphalte hier, et qu’il y avait donc des zones très glissantes », a déclaré Isola après les deux séances d’essais libres.

Isola souligne le fait que le grainage a été observé sur le pneu tendre, ce qui est courant dans ces types de conditions. D’autre part, il soutient que les conditions de piste devraient s’améliorer demain et dimanche et que l’adhérence devrait augmenter. Bien sûr, si la pluie fait son apparition, cela pourrait compliquer beaucoup plus quelque chose qui est déjà compliqué en soi.

«Nous avons vu du grain sur le pneu souple, quelque chose de normal dans ces conditions et lorsque les voitures bougent tellement. La situation devrait s’améliorer ce week-end, et avec le caoutchouc restant sur la piste, les températures des pneus auraient Il doit être plus élevé. Cependant, il faut regarder les chances de pluie pour le week-end, s’il pleut cela pourrait être encore plus un défi pour tout le monde », a expliqué Isola pour terminer.

