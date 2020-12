Pensez que la stratégie majoritaire sera un arrêt

Hamilton, Bottas, Verstappen, Sainz et Leclerc commenceront avec le composé jaune

Pirelli a recommandé de s’arrêter comme stratégie optimale pour le Grand Prix d’Abu Dhabi. Il a proposé un premier relais sur le pneu moyen et a monté le dur pour le reste de la course. Parmi les dix premiers, cinq ont réussi à entrer en Q3 avec le caoutchouc jaune: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz et Charles Leclerc.



Verstappen partira de la pole à Abu Dhabi après avoir inscrit un 1’35”246, 25 millièmes plus vite que Bottas. Les trois premiers prendront le départ de la course sur pneu moyen, tout comme Carlos Sainz et CharlesLeclerc. Pirelli pense que la stratégie optimale est de démarrer sur ce composé et de faire le tour du 18e tour pour monter le pneu dur.

Une autre option est de sortir avec le soft, comme cinq pilotes du Top 10 le feront, pour rouler au milieu au tour 14, bien que Pirelli reconnaisse que c’est une tactique plus lente.

“Les qualifications sont toujours une partie importante du Grand Prix d’Abu Dhabi, car plus de la moitié des courses organisées ici ont été remportées depuis la pole“, a exprimé Mario Isola, responsable de Pirelli en Formule 1.

“Le pneu moyen est un composé très intéressant pour commencer la course, cinq coureurs du top dix en Q2 ont réalisé leurs meilleurs temps avec ce composé et quatre autres ont essayé de le faire”, at-il ajouté.

Le fabricant italien exclut l’option à deux arrêts car il considère qu’il est le plus lent en raison du temps perdu dans le Pit-Lane. De plus, à Yas Marina, il est difficile de doubler et il y a donc un pourcentage élevé de victoires pour le coureur qui est parti de la pole.

Dans le cas où un coureur opte pour une stratégie à deux arrêts, la meilleure chose à faire serait de faire une première manche avec les 12 tours souples, de rouler dur pendant 31 tours et de faire un dernier relais avec le caoutchouc rouge.

Isola affirme également que les temps au tour ne se sont pas améliorés de manière excessive par rapport à l’année dernière et souligne l’absence de catégories de support. De plus, la température de la piste en qualifications était de sept degrés inférieure à celle des essais libres 3, elle a baissé d’un degré de plus pendant la séance.

“Nous avons remarqué moins d’amélioration en termes de temps au tour par rapport à l’année dernière, peut-être aussi en raison de l’absence de catégories de support telles que la Formule 2 ou la Formule 3, ce qui signifie moins de caoutchouc sur la piste”, a déclaré Isola.

“Mais avec les trois premiers partant au milieu et quelques voitures très rapides avec le soft juste derrière, nous sommes prêts pour une course intrigante en stratégie: surtout au début », a ajouté Isola pour conclure.

MEILLEUR TEMPS PAR COMPOSÉ

Hard, C3: Sainz, 1’37”618 Medium, C4: Hamilton, 1’35”466 Soft, C5: Verstappen, 1’35”246

