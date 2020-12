Les Italiens jugent nécessaire de s’arrêter deux fois dans la course de demain

La stratégie la plus rapide selon leurs calculs est moyenne-moyenne-dure

Mario Isola voit intéressant que Mercedes sort avec un pneu différent du reste

Pirelli prévoit que la stratégie la plus rapide pour demain est de démarrer sur le pneu moyen et de faire deux arrêts. Le premier arrêt serait au tour 26 pour remonter le même composé pour encore 26 tours et enfin, s’arrêter une deuxième fois pour mettre le pneu dur et atteindre la fin, faisant ainsi 35 tours avec le composé blanc.



La deuxième stratégie la plus rapide serait de commencer la course sur le pneu souple et de s’arrêter au tour 21 pour frapper la piste sur le pneu dur. 33 tours plus tard, le coureur s’arrêterait une seconde fois pour répéter encore 33 tours sur le composé le plus dur et atteindre l’arrivée.

La stratégie la plus lente serait d’utiliser les trois composés disponibles pour le week-end. Selon Pirelli, il ne fonctionnerait pas de sortir avec le soft, puis de rouler sur le médium et de terminer la course avec le dur. Les Italiens considèrent qu’il est plus optimal de terminer la course en utilisant seulement deux composés des trois.

Le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, explique que les trois poulies se sont bien comportées jusqu’à présent, et il n’exclut pas de voir une grande variété stratégique dans la course de demain. Bien sûr, ils indiquent clairement que faire deux arrêts est le meilleur moyen de s’attaquer aux 87 tours.

“Pour le moment, les trois pneus ont bien fonctionné et la stratégie à deux arrêts semble l’option la plus rapide et la plus appropriée. En Formule 2, nous avons déjà assisté à une brillante bataille stratégique dans laquelle les choix de pneus ont joué un rôle clé. Isola a commenté.

D’autre part, Isola souligne le fait que les deux Mercedes commenceront demain avec le pneu moyen, quelque chose de différent de ce que feront les huit pilotes derrière. Cela peut être un inconvénient pour Brackley dans les premiers tours, mais ils pourront alors allonger leur premier long run et avoir une fenêtre stratégique plus large.

«C’était une qualification très ouverte, car le tour était très court. Trouver un bon écart était crucial et nous sommes sûrs d’avoir une course très excitante demain. Les deux Mercedes seront les seules à partir avec le pneu moyen dans le top 10, il sera donc intéressant de voir comment ils peuvent en faire un avantage. Bien sûr, ils risquent de souffrir au départ, puisque le reste des voitures derrière sortiront avec des voitures douces », explique Isola pour fermer.

