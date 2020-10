La stratégie des pneus soft-medium, la plus rapide selon les Italiens

La marque exclut une course à deux arrêts

La différence entre les pneus est: 0,6 entre le souple et le moyen, 0,5 entre le moyen et le dur

Pirelli est arrivé à la conclusion que la stratégie la plus rapide pour la course de demain à Imola est de s’arrêter. Sortir sur les pneus tendres et rouler sur les médiums est la chose optimale pour les Italiens, qui ont établi six dixièmes de seconde entre le composé souple et le médium.



Après seulement 90 minutes d’action sur la piste, Pirelli estime qu’il est préférable de ne traverser les stands qu’une seule fois et de démarrer sur le pneu tendre est optimal, en s’arrêtant aux tours 28-30 et en atteignant la fin avec le milieu. Bien sûr, ils n’excluent pas non plus la stratégie soft-hard dans laquelle ils avanceraient leur arrêt au tour 24 pour atteindre la fin avec le composé le plus durable.

Selon Pirelli, la stratégie des deux pilotes Mercedes et celle de Max Verstappen seraient plus lentes que les deux déjà évoquées. Les trois devraient entrer entre les tours 26 et 35 et rouler sur le pneu dur pour arriver à l’arrivée. Bien sûr, sortir avec le milieu a l’avantage d’avoir une fenêtre plus ouverte et de vous couvrir en cas de sortie d’une voiture de sécurité.

La stratégie à deux arrêts est la plus lente et même la moins pratique, car a priori gagner des positions sur ce circuit ne sera pas du tout facile. De son côté, le patron de Pirelli, Mario Isola, assure que les équipes auront des doutes sur la stratégie de demain, puisqu’elles ont moins de données à analyser ce week-end.

“Les équipes ont pu calculer la plupart des données dont elles avaient besoin lors de la seule séance qu’elles ont eue, en partie grâce à avoir essayé différentes choses avec leurs deux pilotes”, a déclaré Isola dans un communiqué officiel de la marque.

«Il faut dire aussi qu’il y a moins de données que dans un week-end traditionnel, donc il y a plusieurs inconnues en termes de stratégie. Cela donnera plus d’options pour demain et encore plus avec le circuit qui va beaucoup évoluer avec lui. étape des tours », a ajouté Isola.

Concernant les incidents sur la piste, Isola a signalé qu’il y avait eu du grainage pendant les premières minutes de la séance, mais cela a disparu avec le temps. Côté pneus, tout s’est bien passé, donc c’était un samedi confortable pour la marque italienne.

“Tout le monde va passer un après-midi difficile, car ils devront travailler sur l’analyse de la différence entre chaque composé pour trouver la stratégie la plus optimale”, a déclaré le manager de Pirelli.

“En ce qui concerne les pneus, on peut dire que nous avons vu du grain en début de journée, mais la situation s’est améliorée au fur et à mesure que le roulage a augmenté. Les trois composés joueront un rôle important dans la course, nous sommes satisfaits de la performance.” , a exprimé Isola pour terminer.

MEILLEUR TEMPS PAR COMPOSÉ

Duro –C2–: Max Verstappen, 1’15”912

Milieu –C3–: Valtteri Bottas, 1’14”585

Doux –C4–: Valtteri Bottas, 1’14”609

PLUS GRAND NOMBRE DE TOURS PAR COMPOSÉ

Dur –C2–: Sebastian Vettel, 28 tours

Moyen –C3–: Daniil Kvyat, 28 tours

Soft –C4–: Kimi Räikkönen, 23 tours

