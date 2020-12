Les Italiens porteront les C3, C4 et C5 pour la deuxième et dernière fois en 2020

Ils peuvent également garder un œil sur leur produit 2021, car le C4 sera testé dans Free 2

Ce sera un week-end différent, car il n’y aura pas de courses de soutien à Yas Marina

Pour la première fois depuis le GP de Russie, la gamme plus douce de Pirelli fera une nouvelle fois son apparition à Abu Dhabi, lors de la dernière course de l’année. Les Italiens auront un œil sur ce week-end, qui sera quelque peu différent des années précédentes à Yas Marina, et un autre en 2021, car ils testeront leurs pneus à la fois en FP2 et en séries.



Les C3, C4 et C5 – durs, moyens et tendres respectivement – étaient les pneus de choix pour la course de l’année dernière, et Pirelli a réitéré son choix, car Yas Marina n’a jamais été un circuit très exigeant pour les pneus. La stratégie gagnante de 2019 était un arrêt, mais Charles Leclerc, troisième, a choisi d’en faire deux dans sa Ferrari.

Ce week-end à Abu Dhabi ne sera pas le même que les années précédentes, car en 2020, il n’y aura pas de courses de soutien, contrairement au passé, où la Formule 2 a également clôturé sa saison sur cette piste. En conséquence, l’adhérence peut être moindre pour les équipes le week-end. Bien sûr, Mario Isola, le responsable de la compétition de Pirelli, est clair que c’est toujours un circuit que tout le monde connaît très bien.

“Les équipes connaissent très bien le circuit de Yas Marina, ce qui les aidera à extraire le maximum de potentiel de leur voiture, qui décidera de nombreuses positions finales de chaque championnat. L’année dernière, nous avons vu le tour le plus rapide de l’histoire de la voiture. circuit en qualifications et cette année, il sera intéressant de voir s’il peut également être abaissé », a déclaré Isola.

D’autre part, Pirelli examinera également de près tout ce qui se passe avec les pneus 2021. Tous les pilotes auront un match de la C4 2021 à essayer lors des essais libres vendredi. De plus, après le GP, les jeunes pilotes auront également l’opportunité d’effectuer un test final pour conclure cet exercice et ils le feront également avec le produit de l’année prochaine.

“Nous devrons également faire attention aux tests, à la fois avec les pneus 2021 en FP2, comme lors du dernier GP de Bahreïn, et également lors des tests d’après-saison, qui se dérouleront mardi après le GP. Ces deux tests Avec les pneus 2021, ils nous fourniront des données intéressantes et aideront également les pilotes à s’adapter à la voiture et à envisager une 2021 qui, nous l’espérons, sera plus normale que 2020 », a expliqué Isola pour terminer.

