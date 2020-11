La Formule 1 revient ce week-end à Istanbul Park, après que le GP de Turquie ait tenu sa dernière édition en 2011, juste lors de la première année de Pirelli dans l’ère moderne de l’élite. La société italienne a dévoilé les composés pour ce week-end.

Face au défi qui marque un nouvel asphalte, totalement inconnu de tous, comme le difficile et long triple virage Turn 8, la gamme la plus dure et la plus conservatrice de Pirelli a été désignée: composé dur C1, medium C2 et soft C3 .

De plus, Pirelli a une légère variation dans la quantité de pneus pour ce week-end, tout comme au Portugal. Dans ce cas, ils seront sept doux, trois moyens et trois durs. Ils sont généralement huit mous, trois moyens et deux durs.

À propos de ce défi à Istanbul, Mario Isola, directeur de la compétition de Pirelli, a déclaré: “La Turquie est un autre nouveau cadre dans ce fascinant calendrier de Formule 1 2020, et bien que ce soit un endroit où nous sommes déjà allés, nous pouvons le considérer comme un tout nouveau pour nous, d’autant plus que nous n’avons pas expérimenté le nouvel asphalte. Pour les pneus, nous prévoyons que la Turquie sera un défi en termes de charges énergétiques, nous avons donc réorienté les allocations vers les composés plus durs, comme nous l’avons fait à Portimão, bien que le nouvel asphalte puisse être moins sévère que prévu.

Comme cela a été le cas cette année, les informations recueillies en pratique libre seront absolument cruciales, en termes d’évaluation non seulement de la dégradation, mais surtout de l’usure d’une conception aussi exigeante. Bien sûr, aucune mention d’Istanbul Park ne serait complète sans parler du virage 8, qui cette année sera probablement entièrement repris par la dernière génération de voitures de Formule 1 à fort appui, augmentant en conséquence les charges sur les pneus. Ce ne sera pas une course facile pour eux, donc trouver le bon niveau de gestion des pneus sera essentiel », a déclaré le manager italien.