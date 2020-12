Esteban Ocon a profité du choix sans composé pour le faire fonctionner

Lance Stroll est également arrivé à la fin avec un arrêt avec les softs et les médiums

Pirelli a souligné l’importance du pneu dur dans les stratégies à guichet unique qui fonctionnaient si bien aujourd’hui. Les Italiens ont vu une mission presque impossible pour atteindre la fin avec un seul changement de pneu et aujourd’hui, Esteban Ocon et Lance Stroll ont atteint le podium grâce à cette stratégie alternative.



Sergio Pérez a été le vainqueur de la course, dans laquelle il a utilisé les trois types de pneus. Le Mexicain a commencé avec le soft mais après le premier tour, il s’est arrêté après son incident avec Charles Leclerc au départ et s’est mis au milieu, avec lequel il a duré jusqu’au milieu de l’essai. Enfin, il a mis le composé le plus dur et avec lui il a franchi la ligne d’arrivée à la première place pour la première fois. Une stratégie à deux arrêts, qui était en fait un guichet unique.

Les deux pilotes qui ont accompagné Pérez sur le podium ont réussi à faire fonctionner la stratégie en un seul arrêt. Ocon a profité du libre choix des pneus après être sorti du top dix et avec une stratégie moyennement dure, il a réussi tout le chemin. Stroll a fait de même, mais a commencé avec le soft, qui l’a étiré pendant 42 tours et a ensuite terminé avec le milieu.

L’arrivée de la voiture de sécurité après l’accident de Jack Aitken a complètement changé la course et la double difficulté de Mercedes à faire son arrêt avec George Russell et Valtteri Bottas a permis aux trois pilotes qui allaient faire un arrêt de se mettre en position. les trois premières positions.

Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat et Pierre Gasly sont allés à deux arrêts et tous ont été affectés par le trafic généré par un Bottas qui ne pouvait pas passer Stroll, car il était encore sur des pneus durs usés. Enfin, aucun d’entre eux n’a pu monter sur le podium à cause de cette période de voiture de sécurité qui, selon Mario Isola, responsable de la compétition Pirelli, a tout changé.

“La période de la voiture de sécurité au 62e tour a complètement changé la course, car une confusion dans la voie des stands a affecté Mercedes, qui dominait la course. La stratégie a été influencée par cette voiture de sécurité, grâce à quoi nous avons eu une fin de course spectaculaire dans les 20 derniers tours », a commenté Isola.

“Les trois composés ont bien fonctionné et les conditions ont réduit la dégradation, en particulier avec le pneu plus souple. La stratégie à deux arrêts a également été efficace, en particulier celle de Sergio Pérez, dans laquelle il a utilisé les trois composés pour gagner la course. carrière », se termine.

MEILLEUR TEMPS PAR COMPOSÉ

Dur -C2-: Valtteri Bottas, 0’56 “563 Moyen -C3-: George Russell, 0’56” 393 Soft -C4-: George Russell, 0’55 “406

PLUS GRAND NOMBRE DE TOURS PAR COMPOSÉ

Hard -C2-: Esteban Ocon, 46 tours Medium -C3-: Valtteri Bottas, 49 tours Soft -C4-: Lance Stroll, 42 tours

