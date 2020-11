La stratégie la plus rapide est moyenne-douce-douce selon vos calculs

Aller à un arrêt avec les moyens et dur est faisable, bien que plus lent que d’aller à deux

Il est à noter que Bahreïn est l’un des circuits sur lesquels il est plus facile de dépasser

Pirelli envisage un GP Bahreïn F1 2020 avec beaucoup de variété stratégique. Les Italiens rapportent que selon leurs calculs, la stratégie moyen-souple-souple est la plus rapide, et en outre, ils signalent qu’il est possible de faire un seul arrêt sur pneus moyens et durs.



Les Italiens espèrent avoir beaucoup de variété stratégique lors de cette épreuve, dans laquelle déjà la moitié de la grille commencera oui ou oui avec le pneu moyen. Sortir sur ce composé fait partie de la stratégie plus rapide de Pirelli, car s’arrêter au 21e tour et faire deux courses de 18 tours sur le soft serait mieux pour les pilotes. De plus, c’est un circuit où les dépassements sont faciles, compte tenu de la largeur de la piste et des trois zones DRS.

La deuxième stratégie la plus rapide est moyenne-moyenne-douce. En cela, le pilote ferait deux courses sur le pneu jaune pendant 21 tours pour mettre le soft sur les 15 derniers, avec lesquels il pourrait aller à l’attaque dans la dernière section.

En revanche, Pirelli ne voit pas de bon œil monter le pneu dur, bien que Mercedes ait considéré que Red Bull a un avantage pour avoir conservé ce composé pour la course. Les deux stratégies les plus lentes sont avec ce pneu en marche. Le plus lent est le deux arrêts, avec moyen-moyen-dur.

Enfin, Pirelli a complètement exclu qu’un pilote fasse trois arrêts dans des conditions normales, car il perdrait beaucoup de temps dans les stands. S’arrêter avec une stratégie moyennement dure est viable selon eux, même s’il faudrait un travail de direction très élevé tout au long de la course.

Le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola, anticipe une course très serrée, dans laquelle la gestion des pneus jouera un rôle clé. De plus, l’Italien applaudit dès le départ à la décision des équipes de passer par le milieu, car c’est un composé beaucoup plus facile à manipuler à haute température.

«La stratégie pour cette course a vraiment commencé en Q2, où presque tous les pilotes se sont qualifiés sur le pneu moyen. Les dix premiers ont livré et sortiront avec ce pneu, ils auront donc plus d’options pour leur deuxième manche. Long. En qualifications, tout a été très serré, mais ce pneu est plus maniable lorsqu’il surchauffe. C’est pourquoi ils l’ont choisi », a expliqué Isola dans un communiqué.

