L’Espagnol roule ce mercredi et jeudi sans restrictions de kilométrage

Il conduira la voiture avec laquelle Carlos Sainz a concouru lors de la saison 2018

Fernando Alonso a un test cette semaine pour poursuivre la préparation de son retour en Formule 1. Les tests commencent demain, à Bahreïn, avec la Renault de la saison 2018 et le plan de travail est déjà fixé.



Dans une Formule 1 avec des sessions d’entraînement aussi limitées, toute occasion de tester est essentielle et plus encore si vous avez été absent du Grand Cirque pendant plus d’un an. C’est pourquoi Renault a organisé un test, ce mercredi et jeudi, pour aider Fernando Alonso dans son retour dans la classe reine.

Deux jours d’entraînement configurés comme s’il s’agissait d’un Grand Prix. L’Espagnol prendra le volant de la Renault RS18, la voiture de la saison 2018 pilotée par Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. Cette fois, contrairement au jour du tournage à Barcelone, il n’y a pas de limite de kilométrage.

Le plan de travail d’Alonso sera le suivant:

MERCREDI 4 NOVEMBRE:

Le premier jour, il testera avec le pneu tendre, à la recherche de vitesse, et il coupera des lots pour s’adapter à la vitesse d’une Formule 1 et dominer la voiture, comme Noticias Vamos a avancé.

JEUDI 5 NOVEMBRE

Le deuxième jour, il montera le pneu dur et se consacrera aux longs runs et aux exercices de course.

Alonso roulera avec une voiture qui, en 2018, grâce au travail de Sainz et Hülkenberg, a placé Renault comme la quatrième meilleure équipe de l’année, derrière Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Ce seront des tests très différents du jour du tournage à Barcelone, où le pilote lui-même a reconnu que la voiture était plus rapide que lui et qu’il ne pouvait toujours pas la pousser à la limite.

