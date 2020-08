Date publiée: 25 août 2020

Valtteri Bottas a de nouveau été conseillé de jouer à plus de «jeux d’esprit» avec Lewis Hamilton s’il veut le combattre pour le championnat du monde.

Après avoir vu Hamilton gagner une quatrième fois en six courses après sa victoire au Grand Prix d’Espagne, Bottas a déclaré qu’il pouvait sentir le titre «s’éloigner» à nouveau alors que son coéquipier lui ouvrait un écart de 43 points.

L’une des questions régulièrement posées à propos de Bottas est de savoir comment peut-il être une véritable menace pour le titre de Hamilton et le joueur régulier est de rentrer dans la tête du six fois champion du monde.

Le Champion du Monde 2016 Nico Rosberg a réalisé qu’il avait besoin de «devenir plus dur» avec Hamilton et a conseillé à Bottas de faire de même. Maintenant, un autre expert du paddock à Jacques Villeneuve veut voir les jeux d’esprit commencer.

«Nous avons vu dans le passé comment Nico Rosberg a réussi à entrer dans son [Lewis Hamilton’s] la tête et l’a finalement battu », aurait déclaré Villeneuve à Sky Italia.

«Bottas peut encore essayer cela, mais en fait, il y a trop peu de pilotes prêts à tout pour gagner.

«Le battre [Hamilton] sur la piste seule ne suffit pas. Il reviendra de plus en plus fort et plus fort. «

Villeneuve a ajouté que si Hamilton peut être battu, c’est une tâche pour Bottas plus facile à dire qu’à faire.

« Lewis peut certainement être battu, mais il se sent tellement fort en ce moment avec son équipe », a-t-il ajouté.

«On voit souvent avec les champions qu’ils ont quelque chose de spécial. Ils veulent toujours gagner. »

