Le test de Yas Marina est conçu pour les jeunes pilotes

Un jeune pilote est celui qui a participé à un maximum de deux Grand Prix

Cyril Abiteboul a révélé que plusieurs équipes se sont opposées à la possibilité pour Fernando Alonso de participer au test des jeunes pilotes que la Formule 1 organisera sur le circuit de Yas Marina après le GP d’Abu Dhabi, dernière manche de la saison 2020.



Au moins McLaren, Ferrari et Racing Point se seraient positionnés contre cette possibilité, selon le portail américain Motorsport.com. La question a été débattue lundi dernier au sein de la Commission Formule 1.

Le règlement stipule que seuls les pilotes ayant participé à deux Grand Prix de Formule 1 ou moins peuvent participer à ces tests. Ils doivent également être en possession de la Licence Internationale A ou au moins avoir l’autorisation de la FIA.

Renault espérait qu’Alonso serait en mesure de courir, car il existe une exception qui permet aux pilotes séparés de la Formule 1 depuis deux ans de s’aligner. Cependant, cette exception n’est valable que pour les essais pendant la pré-saison, afin que les réservistes puissent rattraper leur retard.

“Je ne peux pas parler de ce qui a été discuté au sein de la Commission de Formule 1, seulement de ce que nous verrons dans le test des jeunes pilotes d’Abou Dhabi. Lorsque la pandémie a commencé, nous avons voté sur un changement de règle afin qu’ils aient pour seul objectif servir à tester de jeunes pilotes », a déclaré Abiteboul.

“Je pense que le règlement dit que seuls les pilotes qui ont couru un maximum de deux Grands Prix peuvent participer, bien que la FIA puisse faire des exceptions. Cela ne change pas la nature du test, qui est pour les jeunes pilotes, donc il n’y a pas grand chose à discuter. “.

“Fernando est un grand pilote de Formule 1, il a un excellent palmarès, mais je ne vois pas vraiment comment il s’accorde exactement avec le concept de base d’un jeune pilote.”

McLaren a également montré son mécontentement face à ce test de Fernando…. Bien que cela pourrait peut-être être négocié si Renault libérait Daniel Ricciardo et qu’il obtenait l’opportunité de tester avec McLaren chaque 2021. Andreas Seidl a déclaré que les règles sont claires, que les pilotes qui ont disputé deux Grand Prix ne peuvent pas être testés et, bien que le La FIA peut toujours faire des exceptions, il est très clair qu’Alonso ne peut pas être considéré comme un jeune pilote.

Fernando, qui effectuera cette semaine deux jours d’essais à Bahreïn avec la Renault RS18 2018, n’a pas commenté la question. Il s’est borné à dire qu’il ne se sent toujours pas à l’aise avec la Formule 1 – on se souvient qu’il l’a récemment testée, à la fois la RS18 et la RS20, dans ce cas en recourant à un ‘jour de tournage’, à Barcelone – “mais cela est résolu avec un couple course “. Alonso a déclaré qu’il avait exclu de monter dans la Renault RS20 cette année en GP, ​​”à moins qu’un des pilotes n’ait un problème”.

Mais il est clair que ce n’est pas la même chose de rouler avec un RS18 qu’avec un RS20. Avec le premier, vous pouvez rafraîchir vos sensations de conduite, mais vous ne pouvez pas penser aux problèmes de développement, ce que vous pourriez faire si vous étiez aux commandes du RS20.

Abiteboul est très satisfait de la présence de Fernando à Imola, “car il est important pour lui de voir comment nous performons lors d’un Grand Prix, même avec les limitations actuelles. Il est déjà très impliqué avec l’équipe, il a participé à des réunions techniques avec les pilotes et ingénieurs, il a visité nos sièges sociaux à Enstone et Viry. Et pour nous, il a été très important d’entendre son avis sur ce qu’il considère être une priorité pour l’équipe pour 2021. Pour moi, il est le pilote définitif à égalité avec Lewis, car il ne comprend pas seulement la voiture, ils ont un sixième sens pour elle, mais la dynamique du championnat et de l’équipe, les batailles politiques et même la question commerciale. ”

