Juncadella fait la course avec Verstappen la nouvelle BMW SIM GT Cup

Ils ont terminé deuxième de la première course après une finition serrée

Daniel Juncadella a fait d’excellents débuts lors de sa première carrière dans l’équipe e-sport de Max Verstappen, Team Redline. Le couple a terminé deuxième du premier tour de la BMW SIM GT Cup.



Team Redline, une équipe devenue célèbre en 2020 grâce à Max Verstappen, vient de recruter Daniel Juncadella. L’Espagnol a récemment obtenu un contrat de deux saisons avec Mercedes, mais avant d’annoncer ses projets pour 2021, il s’entraîne au maximum dans le simulateur.

Juncadella a signé hier sa première course avec Redline et l’a fait lors de la première manche de la BMW SIM GT Cup, qui s’est tenue à Daytona. Le duo a tout donné, mais n’a rien pu empêcher les Simracers Gianni Salvo et Jonas Wallmeier, de la même équipe, de battre à nouveau deux vrais pilotes de la stature de Juncadella et Verstappen.

Vu d’en haut, vous avez une très bonne impression de la proximité de l’arrivée de la BMW SIM GT Cup. P1: @TeamRedlineSim BLEU

P2: @TeamRedlineSim ORANGE

P3: # 3 @CoandaSimsport Merci à toutes les équipes pour ce bon début de ce qui sera sûrement une saison extraordinaire. # BMWSIM pic.twitter.com/vgcUMcTDan – BMW Motorsport (@BMWMotorsport) 17 janvier 2021

La course a connu son moment le plus excitant à la fin, avec une ligne d’arrivée très serrée. La voiture bleue, propriété de Salvo et Wallmeier, a atteint les millièmes avant la voiture orange, par Juncadella et Verstappen. L’Espagnol et Max sont tous deux satisfaits de la manière dont s’est déroulé le premier rendez-vous et prennent déjà rendez-vous pour le prochain.

“Cool! Deuxième place pour Max Verstappen et moi-même dans ma première course officielle avec le Team Redlin. Double pour l’équipe, félicitations à Gianni Salvo et Jonas Wallmeier”, a partagé Juncadella.

“C’était amusant mon pote! Faisons-le encore la semaine prochaine,” répondit Verstappen.

La BMW SIM Cup GT est le successeur de la BMW SIM Cup 120. Les organisateurs ont divisé le championnat en deux parties, avec un total de dix courses à disputer en 2021. Lors des cinq premières courses, les pilotes s’affronteront par paires au volant de la BMW M8 GTE. Dans les cinq prochaines courses, ils participeront à la BMW M4 GT3.

Les trois meilleures équipes des quatre courses de chaque saison peuvent gagner un prix de 3 480 €. La prochaine course aura lieu le 7 mars à Suzuka.

PREMIÈRE PARTIE DU CALENDRIER

Daytona: 17 janvier 2021 Suzuka: 7 mars 2021 Silverstone: 21 mars 2021 Route Atlanta: 2 mai 2021 Nürburgring: 16 mai 2021

Vous pouvez voir la course ici:

