Yuki Tsunoda a remporté la pole FIA ​​de Formule 2 à Sakhir, dernière manche de la saison. De cette manière, le Japonais maintient ses options dans le championnat, à l’image d’un Nikita Mazepin qui partira deuxième. Callum Ilott était neuvième et Mick Schumacher, accident compris, dix-huitième.



A cette occasion, lors de l’unique séance d’essais libres, le Japonais Yuki Tsunoda a signé le meilleur temps, même si Jehan Daruvala et Luca Ghiotto n’étaient qu’à quelques dixièmes du meilleur temps de la séance.

La séance de qualification a commencé, comme d’habitude en Formule 2 FIA, avec la plupart des pilotes sur la piste pendant quelques tours pour réchauffer les pneus à la température optimale afin qu’ils puissent attaquer.

Cependant, comme le circuit «externe» de Sakhir est un circuit très court, certains ont préféré ne pas entrer dans le maelström initial et ont préféré attendre quelques minutes pour prendre la piste. Ce fut le cas, par exemple, des pilotes de Prema.

Lors de la première tentative avec le pneu plus souple, Christian Lundgaard signait un meilleur temps de 1’03”198, ce qui signifiait une amélioration de la référence des essais libres. Yuki Tsunoda a terminé deuxième et Nikita Mazepin troisième.

Avec le même match, Mazepin a fait une seconde tentative et s’est hissé à la première place avec un record de 1’02”798, suivi de Daruvala à seulement neuf millièmes et de Lundgaard à 51 millièmes. Sans surprise, Tsunoda s’améliorerait par la suite jusqu’à 1’02”676.

A cette époque, les pilotes Prema ont commencé leur qualification, mais leurs premiers temps n’étaient pas particulièrement compétitifs: 1’03”160 pour Robert Shwartzman et 1’03”357 pour Mick Schumacher.

Le Russe et l’Allemand, avec une piste libre, s’amélioreraient à leur deuxième tentative avec le même train de pneus, mais cela ne leur a servi qu’à se classer dixième et seizième respectivement.

Après quelques minutes tranquilles sur la piste, les pilotes étaient sur le point de faire leurs dernières tentatives lorsque Luca Ghiotto est sorti du virage 2 et a déclenché un drapeau rouge à seulement quatre minutes de la fin.

Il y avait encore une dernière chance de briller, mais ce qui était attendu sur un tel court-circuit est arrivé. Les pilotes semblaient être dans la course pour avoir une meilleure situation dans leur dernier tour et ont été constamment agacés, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement pas eu d’améliorations dans les dernières tentatives.

De cette façon, Yuki Tsunoda a pris la pole à Sakhir et maintient ses options – minimales – au championnat, ainsi qu’un Nikita Mazepin qui partira deuxième. Mazepin a 43 points de retard sur Schumacher et Tsunoda 44, précisément avec 44 points en jeu.

Qui n’a plus d’options, c’est Robert Shwartzman. Le Russe, 46 points derrière Mick au championnat, a terminé quatrième de ce classement, derrière Jehan Daruvala et devant Drugovich, Lundgaard, Markelov et Ticktum.

De son côté, Callum Ilott a dû se contenter de la neuvième place. Ce n’est pas la meilleure position de départ, mais il aura sûrement une chance de couper des points à Schumacher demain. L’Allemand, qui a joué avec Roy Nissany dans un accident dans les dernières mesures, partira demain à la dix-huitième place.

