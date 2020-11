Les signatures de voitures Ils présentent généralement au public et à leurs adeptes des modèles qu’ils appellent des concepts, et qui se caractérisent par des véhicules aux designs uniques et extraordinaires, parfois un peu éloignés de la réalité et de la gamme actuelle disponible en concession. C’est pourquoi ces concept cars voient rarement le jour et n’atteignent pas le marché, restant uniquement des croquis ou des projets qui déchaînent l’imagination des designers.

Cependant, L’Etoile polaire fait partie des cabinets qui font l’exception, car à travers une présentation virtuelle, le cabinet a dévoilé le Précepte conceptuel, l’une des voitures électriques qui pourraient bientôt prendre les routes du monde. Lors du Salon de l’automobile de Pékin 2020 qui a eu lieu le week-end dernier, Polestar a confirmé que le prototype ne serait plus qu’une maquette et deviendrait une voiture de production.

“Impressionnant. Spectaculaire. Innovant. Nous aimerions vous voir sur la route! C’est ce que la presse a écrit à propos du précepte et le public a dit: «Nous le voulons. Nous avons donc décidé de le construire », a-t-il partagé Thomas Ingenlath, Directeur exécutif de Polestar.

Selon les informations de la marque, le Precept atteindra le marché international en 2022 sous le nom de Polestar 4, et sa production utilisera des matériaux durables et une nouvelle usine climatiquement neutre en Chine.

Concept Polestar Precept. / Photo: avec l’aimable autorisation de Polestar.

Le modèle 100% électrique contiendra du plastique recyclé à partir de bouteilles, des éléments fabriqués à partir de filets de pêche récupérés et du vinyle de liège recyclé. De plus, à l’intérieur comme à l’extérieur, des pièces en fibre de lin seront développées avec la société Bcomp.

Concernant la motorisation, si ce qui était exposé dans le Precept était suivi à la lettre, il disposerait de deux propulseurs électriques qui lui fourniraient une puissance de 600 CV, en plus d’une autonomie pouvant dépasser 700 kilomètres.

