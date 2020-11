Un juge français a tranché en faveur de Citroën dans le litige juridique que la marque a avec Polestar, qu’elle accuse d’utiliser un logo trop proche du sien et de celui de DS Automobiles. En vertu de ce verdict, la firme électrique Volvo ne pourra pas exploiter son emblème en pays gaulois pendant les six prochains mois.



Citroën fait immatriculer ses deux chevrons caractéristiques, qu’elle aligne verticalement sur tous ses véhicules. Polestar utilise la même forme géométrique, mais change sa position. Les différences visuelles sont évidentes, mais dans un monde aussi réglementé que l’industrie automobile, chaque détail compte.

Cette lutte remonte à 2017, lorsque Citroën a fait une première demande formelle à Polestar de changer son identité d’entreprise. En l’absence de réponse, il a porté l’affaire devant les tribunaux. Tout d’abord, il s’est rendu sans succès devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, puis devant les tribunaux de droit commun français, ce qui lui a donné raison.

Le verdict comprend une interdiction de six mois – effective entre juillet et décembre 2020 -, une compensation économique de 150 000 euros et des frais de justice d’une valeur de 70 000 euros. On ne sait pas encore ce qui se passera à partir de janvier 2021, même s’il serait prévisible que Citroën percutera dans son effort.

Une conséquence directe de ce litige est que la Polestar 2 n’est pas disponible en France et que le site Internet de la marque Volvo est géo-bloqué dans tout le pays.

“Polestar n’opère pas en France et n’a pas l’intention de le faire pour le moment. Une procédure judiciaire est en cours en France concernant l’utilisation du logo Polestar”, a déclaré un porte-parole de la société au magazine britannique Autocar.

«Bien que nous ne puissions pas commenter les détails de l’affaire, nous croyons fermement en la position de notre marque et de notre emblème. Nous reconnaissons qu’en tant que nouvelle marque passionnante avec des projets ambitieux pour rehausser le prestige de l’électromobilité, nous pouvons attirer l’attention de autres fabricants établis. Ce cas ne s’applique qu’en France. ”

Emblèmes de Polestar –gauche–, Citroën –center– et DS Automobiles –droite–

