La Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 est la deuxième version la plus puissante du cabriolet allemand. Il est propulsé par un moteur six cylindres de 400 chevaux dont le prix sur le marché espagnol est de 96 888 euros. L’édition spéciale du 25e anniversaire est construite dessus, dont les particularités ont à voir avec l’esthétique et l’équipement.



Le nouveau Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 est une voiture de sport décapotable qui vient de la main de son frère coupé, le Cayman GTS 4.0 2020 – voir cet article pour connaître nos impressions -, avec lequel elle partage la mécanique et les réglages, en plus d’un caractère nettement plus sportif que celui du versions de base du modèle. Au-dessus, il ne reste que la Porsche 718 Spyder, avec laquelle elle partage la mécanique, bien que dans la GTS elle soit proposée avec une puissance de 400 chevaux, 20 de moins que le haut de gamme.

Sur cette version du Boxster, l’édition spéciale 25e anniversaire a été créée, qui célèbre un tel anniversaire du modèle. Les détails spécifiques qu’il présente ont à voir avec l’esthétique et l’équipement. Seulement 1 250 unités doivent être fabriquées dans le monde.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 2020: EXTÉRIEUR

Il Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 diffère des autres versions du modèle grâce à une série de détails dans des tons sombres et des éléments tels que la lèvre de spoiler, les prises d’air avant Sport Design peintes en noir, les antibrouillards avant, les feux arrière et une partie inférieure du pare-chocs arrière redessiné.

Le double tuyau d’échappement de la Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 présente des queues laquées noires et est entouré d’une section spécifique de la même couleur. De plus, ce cabriolet offre des roues de 20 pouces de diamètre en alliage léger avec une finition noire satinée brillante.

La Édition du 25e anniversaire Il se distingue par la réinterprétation de certains éléments de la couleur Neodyme, un brun vif semblable au cuivre qui offre un contraste attrayant avec le ton de base, un argent GT métallique qui était déjà utilisé dans la voiture d’exposition de 1993. Cette couleur est utilisée dans les détails de l’avant , sur les prises d’air latérales, sur le nom du modèle et sur les jantes 20 pouces en alliage bicolore. Le véhicule est également disponible en noir profond métallisé et blanc carrare métallisé. Une autre caractéristique accrocheuse est le bouchon du réservoir de carburant, qui porte un lettrage “ Porsche ” de la gamme Exclusive Design. Il a un aspect aluminium, tout comme les tuyaux du système d’échappement sport. Le cadre du pare-brise présente une finition noire contrastante.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 2020: INTÉRIEUR

Le tissu Alcantara C’est le matériau qui ressort le plus à l’intérieur du Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020, car il apparaît dans des pièces telles que la zone centrale des sièges, la jante du volant, la console centrale, le levier de vitesses et les accoudoirs des deux portes. Les sièges sport Sports Seats Plus sont également de série, en option dans le reste de la gamme.

En option Porsche permet au client de choisir des garnitures rouge carmin ou gris craie, qui ajoutent une touche de couleur en étant présente dans des endroits tels que le compte-tours, les ceintures de sécurité et toutes les surpiqûres décoratives, y compris la broderie de l’emblème GTS sur les appuie-tête et le mot Porsche avec une garniture noire sur les tapis de sol. Les garnitures et garnitures de la console centrale sont en carbone.

Même sans le pack de couleurs mentionné ci-dessus, l’intérieur transmet un plus grand sens du détail que dans le 718 Boxster inférieur de la gamme.

Comme pour l’extérieur, l’intérieur du Porsche Boxster 25e anniversaire il comporte également des éléments distinctifs. La cabine combine l’intérieur en cuir bordeaux avec une capote rouge portant l’inscription «Boxster 25». Les deux éléments peuvent également être équipés en noir. Le pack intérieur en aluminium, les sièges sport à réglage électrique en 14 directions, le lettrage “ Boxster 25 ” sur le seuil de porte et le volant sport multifonction GT en cuir chauffant sont de série.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 2020: ÉQUIPEMENT

L’équipement standard du Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 propose le système multimédia Gestion de la communication Porsche avec un écran tactile haute résolution de sept pouces.

La possibilité d’avoir une navigation en ligne permet de recevoir des informations trafic en temps réel.

Un autre attrait de cette variante du cabriolet est le Suivre l’application Precision, une application pour Smartphones qui imite les concepts travaillés dans le monde de la concurrence et qui vise à stocker toutes les données relatives aux performances de piste sur l’écran Porsche Communication Management, permettant une analyse ultérieure à partir du téléphone lui-même.

En option, la Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 peut équiper deux chaînes stéréo hautes performances, l’une signée Bose et l’autre par Burmester.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 2020: MÉCANIQUE

Le moteur du Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 C’est l’élément central de cette version et celui qui lui donne la plus grande personnalité. C’est un boxer six cylindres de 4,0 litres avec 400 chevaux, 20 de moins que le 718 Spyder. Grâce à lui et associée à une boîte manuelle à six rapports, la voiture de sport peut accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,5 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 293 kilomètres / heure. La coupure d’injection se situe à 7800 tours / minute, à la recherche d’un volume sonore plus important, typique des moteurs à aspiration naturelle de grande cylindrée, par opposition aux quatre turbo cylindres des premiers pas de la gamme 718 Boxster.

En septembre 2020, Porsche a annoncé l’arrivée d’une boîte automatique PDK à double embrayage à sept rapports. Grâce à lui, l’accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en une demi-seconde est améliorée.

Le moteur certifie une consommation selon WLTP de 10,8 litres aux 100 kilomètres, alors que les émissions sont de 246 grammes de CO2 par kilomètre parcouru pour la version manuelle. L’automatique est de 9,6 litres aux 100 kilomètres et 219 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.

Il Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 est livré de série avec la suspension à amortissement variable en continu, nommée par la marque allemande PASM. Son corps est situé 20 millimètres plus près du sol que celui d’un Boxster classique. Le système Porsche Torque Vectoring avec autoblocage mécanique arrière et le pack Sport Chrono avec l’application mentionnée Précision de piste Porsche. De plus, la ligne d’échappement de ce modèle dispose d’un système de soupape de commande capable de modifier le son.

Les pneus de cette variante du Boxster Porsche Ils sont 235/35 ZR 20 à l’avant et 265/35 ZR 20 à l’arrière. De son côté, le système de freinage amélioré comporte des disques perforés et des étriers rouges, avec des disques de 350 millimètres pour l’essieu avant et 330 millimètres pour l’arrière. En option, l’ensemble de frein en céramique peut être équipé Frein composite céramique Porsche.

Il Porsche Boxster 25e anniversaire Il retrace les caractéristiques mécaniques du GTS conventionnel. Il vous permet également de choisir entre une transmission manuelle ou une transmission automatique PDK. Parmi les autres caractéristiques de série, citons la suspension sport Porsche Active Suspension Management, inférieure de 10 millimètres, et la Porsche Torque Vectoring avec différentiel mécanique à glissement limité.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 2020: IMPRESSIONS DE CONDUITE

L’énorme similitude mécanique avec son frère à carrosserie coupé, le 718 Cayman GTS 4.0, rend les sensations de conduite exactement les mêmes que celles que nous avons ressenties lors de notre premier contact sur route et circuit avec elle.

PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 2020: PRIX

Le prix de départ du nouveau Porsche 718 Boxster GTS 4.0 2020 en Espagne, il est de 96 888 euros.

L’édition spéciale 25e anniversaire est au prix de 109 443 euros dans le cas du choix de la transmission manuelle et 113 156 euros si le PDK est choisi.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 13/11/2021 Porsche présente le nouveau Boxster 25th Anniversary, basé sur le GTS. 09/08/2020 Porsche annonce une version avec transmission automatique PDK. 16/02/2020 Nous avons assisté à sa présentation sur le circuit d’Estoril, Portugal. 16/01/2020 Porsche dévoile les premières données et informations sur le nouveau Boxster GTS 4.0.

