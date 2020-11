Son moteur de 4,0 litres dépassera 500 chevaux

Il utilisera une suspension avant à double triangulation et pèsera moins que son prédécesseur

La nouvelle Porsche 911 GT3 2021 est l’une des rares versions restantes de la génération 992 de la voiture de sport allemande. Il aura un look et une configuration plus agressifs et un moteur à aspiration naturelle qui dépassera vraisemblablement les 500 chevaux du modèle encore actuel.



La Porsche 911 992 a été présentée il y a presque un an, date à partir de laquelle différentes versions telles que la Targa ou la Turbo sont arrivées. Il y en a encore d’autres, comme un Porsche 911 GT3 2021 qui finalise sa mise en place en Nürburgring, comme le montre la vidéo publiée par la chaîne YouTube Auto Addiction.

La proposition de cette version du ‘neuf-onze’ sera celle habituelle, avec une configuration plus radicale que celle des autres et avec une moteur atmosphérique. L’un de ses objectifs est de battre le record du Nürburgring établi par le modèle toujours en vigueur, qui a réussi à arrêter le chronomètre à 7’12 ”.

PORSCHE 911 GT3 2021: EXTÉRIEUR

Le nouveau Porsche 911 GT3 2021 Il différera des autres versions grâce à son esthétique plus radicale. Malgré la conduite au Nüburgring avec un peu de camouflage, on peut être assuré qu’il comprendra un nouveau séparateur derrière le sol et des prises d’air plus grandes à l’avant.

L’arrière de la voiture de sport allemande comportera un grand becquet fixe, un petit séparateur sur le capot du moteur, un pare-chocs surdimensionné et une double sortie d’échappement positionnée au centre.

Ce sera la première Porsche prête pour la route à utiliser un système de suspension avant à double triangulation superposée, plutôt qu’une solution MacPherson.

Le directeur de la Porsche GT, Andreas Preuninger, a déclaré que la nouvelle génération de 911 GT3 n’est pas plus lourde que son prédécesseur malgré ses dimensions légèrement plus grandes. La génération sortante pesait 1 430 kilos. Il a fait ses déclarations sur la chaîne YouTube Carfection.

PORSCHE 911 GT3 2021: MÉCANIQUE

Tout semble indiquer que le nouveau Porsche 911 GT3 2021 Il aura une version évoluée du moteur du modèle encore actuel. Cela signifie qu’il sera propulsé par un boxer six cylindres en ligne de 4,0 litres qui dépassera vraisemblablement les 500 chevaux qu’il annonce maintenant.

Les avantages du 911 GT3 nouvelle génération ils amélioreront également le connu. Le modèle actuel accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 3,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 320 kilomètres / heure.

Porsche a confirmé que la 911 GT3 sera disponible avec une transmission automatique et manuelle PDK.

PORSCHE 911 GT3 2021: PRIX

Le prix de la Porsche 911 GT3 2021 est inconnu pour le moment, même si comme référence, on peut se rappeler celui du modèle actuel, qui est de 175.437 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 25/11/2020 Porsche donne plus de détails sur la nouvelle 911 GT3 2020. 28/08/2020 La nouvelle Porsche 911 GT3 2021, chassée au Nürburgring.

