La Porsche 911 hybride viendra de la main de la génération actuelle 992 de la voiture de sport allemande, bien qu’elle ne le soit pas à court terme. La marque allemande considère toujours que le poids des prototypes de test est trop élevé. De plus, Porsche a fait en sorte qu’il s’agisse d’un véhicule électrifié dans lequel la performance sera recherchée avant l’efficacité.



L’arrivée de Porsche 911 hybride c’est une question de temps. La génération actuelle de la voiture de sport, la 992, est prête à intégrer des moteurs électrifiés. Cependant, les ingénieurs de la marque s’efforcent toujours de faire en sorte que cette version du “ neuf-onze ” gagne le moins de poids possible par rapport aux thermiques, ce qui est essentiel pour que le comportement dynamique du véhicule ne nuise pas.

Le PDG de la firme allemande, Oliver Blume, a assuré que la Porsche 911 hybride sera un véhicule dans lequel la performance l’emporte sur l’efficacité. «Dans le futur de la Porsche 911, il y a des idées pour lancer un hybride très axé sur la performance. Par exemple, nous pourrions utiliser un système de 400 volts pour le moteur électrique. C’est notre idée de la façon dont la 911 peut évoluer.

Frank-Steffen WalliserChef de gamme de la Porsche 911, Autocar a déclaré il y a longtemps à propos de cette version hybride de la voiture de sport que “nous devons encore tout rendre plus compact. Nous ne voulons pas abandonner la disposition 2 + 2, la forme ou la taille d’origine. Tout cela. cela fait partie de l’histoire du 911. ” Ces mots sont rejoints par d’autres plus directs si possible de Michael Steiner, du département Recherche et Développement, qui a reflété Top Gear: «Nous avons des prototypes, mais ils ont quand même un poids qui n’est pas bon. Le poids supplémentaire de la batterie n’est pas quelque chose que nous sommes satisfaits ».

Porsche n’est pas pressé de lancer le 911 hybride. Cela viendra à moyen terme, mais cela viendra. Oliver Blume a déjà reconnu qu’il fera ses débuts avec cette génération, et qu’elle sera «très puissante». le Porsche 911 le plus puissant de tous? Cela reste à voir, surtout après avoir vérifié que la 911 Turbo S 2020 monte à 650 ch.

Le débarquement du nouveau Porsche 911 hybride il n’est pas attendu avant 2022. Steiner lui-même déclarait pendant des mois que le poids de la voiture est le grand défi auquel est confrontée la firme allemande: «L’électrification de la 911 est un point difficile. Il y a dix ans, nous présentions la 918 Spyder , mais c’était beaucoup plus facile que de mettre une partie électrique dans la 911. Nous ne sommes pas prêts à ajouter 100 kilos de plus. ”

Un des grands doutes que tu as dû affronter Porsche avec lui 911 hybride est d’opter pour un système d’auto-recharge ou un plug-in. Tout indique que ce sera le premier. La raison? Précisément le poids. UNE hybride rechargeable ajoute trop l’ensemble, ce qui affecterait négativement sa dynamique.

Malgré le fait que tout cela soit quelque chose de relativement nouveau pour Porsche, il faut se rappeler que la marque a une grande expérience dans ce domaine après avoir créé celui-ci. 919 quel succès il a été dans la compétition. Et pas seulement cela, mais ils ont également construit une 919 Hybrid Evo qui a le Record absolu au Nürburgring avec un temps de 5’19”54.

Le nouveau Porsche 911 hybride, dont l’autonomie électrique est sûrement assez limitée, intégrera également un Boîte de vitesses PDK redessiné, car il devrait faire face à un couple maximal supérieur à 800 Newton mètres.

La petite batterie de la Porsche 911 hybride va être placée quelque part à l’avant de la voiture dans le but d’améliorer la la répartition du poids de 39:61 qui a le Carrera S 992. De plus, une réduction du réservoir d’essence est attendue, autre mesure avec laquelle Porsche tentera de contenir autant que possible les kilos de la voiture de sport. En plus de tout cela, le constructeur a déjà confirmé qu’il n’envisageait pas, du moins pour le moment, le développement d’une 911 électrique.

