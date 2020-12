La 911 Turbo a été présentée comme prototype au salon de l’automobile de Francfort 1973

Un an plus tard, au Mondial de l’Automobile de Paris, la version de série est arrivée

La Porsche 911 Turbo est l’un des grands mythes des voitures de sport, et qui mieux que Walter Rörhl pour revoir chacune de ses sept générations.



Il Salon de l’automobile de Francfort 1973 a été l’une des plus importantes de l’histoire Porsche. C’est là que la marque allemande a présenté le prototype du 911 Turbo, un véhicule qui développe 280 chevaux à partir d’un boxer six cylindres équipé d’un turbocompresseur. C’était le germe de la Porsche 911 Turbo de série, qui a fait sa face à la Salon de l’Automobile de Paris 1974.

Depuis cette année lointaine, 46 autres sont passés au cours desquels le Porsche 911 Turbo elle est devenue l’une des voitures de sport de haut vol les plus recherchées. La faute en est aux sept générations que nous avons vu naître, la dernière avec une puissance qui atteint 650 chevaux, un chiffre qui dépasse de plusieurs corps les 260 du modèle d’origine. Celui-là l’a déjà conduit Walter Rörhl, qui passe ensuite en revue chaque version.

PORSCHE 911 TURBO 930

«L’ancêtre de tous les Turbo était une révolution technique dans l’industrie automobile. La première variante, avec 260 chevaux et une boîte de vitesses à quatre vitesses, était toujours forte en puissance, mais cela en faisait un défi fantastique. pour les pilotes experts. Le style visuel de la 930 était aussi un rêve: les ailerons évasés en combinaison avec les jantes Fuchs, sans parler du grand becquet arrière. En 1979, j’ai réalisé un rêve très personnel lorsque, quatre ans après le lancement sur le marché , J’ai acheté ma première 911 Turbo. ”

PORSCHE 911 TURBO 964

«Le successeur avait alors encore une cylindrée de 3,3 litres, comme les dernières variantes 930. Il était extrêmement attrayant: les larges ailes latérales avec les phares hauts et le puissant aileron arrière. Comme la 964, ce nouveau modèle offrait également de la sécurité maniabilité nettement améliorée, avec ABS et direction assistée. Cependant, les moteurs des premières variantes étaient un peu datés. Ce n’était pas un grand pas en avant en termes de dynamique longitudinale par rapport aux prédécesseurs, donc les premières unités se sont retrouvées Parmi les moins populaires aujourd’hui. Puis cela a radicalement changé avec le Turbo 3.6. Avec un tout nouveau design de moteur et une puissance de 360 ​​chevaux, c’est encore une voiture de rêve à ce jour. ”

PORSCHE 911 TURBO 993

“Le prochain grand pas en avant: les quatre roues motrices. Je pense avoir joué un rôle non négligeable dans ce domaine après avoir dit qu’une voiture sans quatre roues motrices était une solution provisoire. Au début, pendant le développement , J’ai dit qu’il n’était pas possible de fabriquer une voiture de 408 chevaux sans quatre roues motrices. Après de nombreux tests, nous avons opté pour le nouvel embrayage visqueux à répartition de puissance variable en marche avant, au lieu de l’ancien principe à répartition fixe. Surtout sur Associée au nouvel essieu arrière Weissach et à la puissance progressive du moteur biturbo, la 993 Turbo est tout simplement fantastique à conduire et ne peut guère être battue en termes de dynamique de conduite. ”

PORSCHE 911 TURBO 996

“Le prochain jalon est venu avec la nouvelle génération: le refroidissement par eau. La voiture était techniquement exceptionnelle. Même les freins en carbone-céramique (PCCB) de la Porsche de course étaient disponibles. La 996 était de loin le meilleur Turbo jusqu’à ce point. À l’époque, mais son look n’était pas très populaire, beaucoup de gens se sont plaints des phares “ œuf au plat ”. C’est totalement injustifié à mon avis. Pour moi, la 996 Turbo est peut-être celle qu’un expert conseillerait, surtout du point de vue d’aujourd’hui. : Encore une voiture de sport très rapide et parfaitement adaptée à la conduite quotidienne à un prix raisonnable, même si personnellement je préférerais une boîte de vitesses manuelle.La boîte de vitesses automatique Tiptronic, qui a été introduite pour la première fois dans une Turbo avec la 996, a emporté beaucoup d’excitation. à 420 chevaux “.

PORSCHE 911 TURBO 997

«La génération 997 représentait avant tout un pas en avant en termes de style visuel. Aujourd’hui encore, la voiture a à peine vieilli et incarne toujours l’esthétique d’une Porsche moderne. Techniquement, la limite alors magique de 500 chevaux a été atteinte. avec la 997.2 Turbo et la transmission à double embrayage PDK a été introduite pour la première fois, ce qui en fait un véhicule merveilleux. Même aujourd’hui, je ne trouve toujours rien de négatif à dire, et j’aime toujours prendre le volant d’une 997 Turbo Les réglages de la direction, de la suspension et des freins donnent une excellente sensation “analogique”. ”

PORSCHE 911 TURBO 991

«Les ailerons encore plus larges rappellent presque le Turbo d’origine. Et puis il y a la répartition raffinée de la puissance avec la transmission intégrale, l’introduction de l’essieu arrière directeur et bien sûr encore plus de puissance. La 991 Turbo établit une norme si élevée en termes de dynamique de conduite qu’il est difficile de croire qu’il est possible d’améliorer quoi que ce soit. La réponse, l’équilibre et la puissance débridée des moteurs … c’est tout simplement incroyable. ”

PORSCHE 911 TURBO 992

“Je serai très honnête: je ne pouvais pas imaginer comment il serait possible d’améliorer encore l’expérience offerte par la génération précédente. Mais quand je conduis la 992 Turbo aujourd’hui à Hockenheim, c’est absolument incroyable. Cela s’est encore amélioré sur tant de variables que cela me laisse presque sans voix. . La 992 Turbo roule au niveau d’une supercar, mais vous pouvez mettre n’importe qui derrière le volant sans crainte. Il n’y a ni survirage ni sous-virage. Il est incroyablement rapide. Chapeau au département de développement, car les nombreuses qualités de ce véhicule ils étaient tout simplement inconcevables il y a quelques années. ”

