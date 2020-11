La firme de Stuttgart présente des concept-cars qu’elle n’avait jamais montrés au public

L’un d’eux est le 919 Street, la version street-ready de la 919 Hybrid

Un modèle en argile a été fabriqué en 2017 mais n’a jamais été produit

La Porsche 919 Hybrid a pu devenir une voiture adaptée à la route. Le prototype qui a remporté les 24 Heures du Mans à trois reprises et qui a ensuite battu le record du Nürburgring disposait d’un concept-car avec lequel la firme de Stuttgart tentait de visualiser à quoi pouvait ressembler son adaptation au trafic ouvert. Malheureusement, ce n’était rien de plus qu’un exercice créatif.



Le 919 Hybrid était l’un des hybrides LMP1 les plus brillants de la dernière décennie. Son mérite était de prouver qu’un V4 suffisait pour réussir dans l’élite. Aussi la victoire au Mans 2015, où il a battu trois autres constructeurs – Audi, Toyota, Nissan – dans la catégorie LMP1. Il a répété en 2016 avec l’aide de Toyota et a terminé le triplé en 2017 en guise d’adieu.

Cette LMP1 a servi de base à la Porsche 919 Hybrid Evo, une bête qui a libéré tout le potentiel qui avait été restreint par la réglementation technique du WEC. Le résultat était un prototype plus rapide que les voitures de Formule 1 de son temps. Il a même signé un tour du Nürburgring Nordschleife en 5’19 “546 pour battre le record de tous les temps de Stefan Bellof de 51 secondes. Personne n’a roulé aussi vite depuis.

Trois ans après sa retraite de la compétition active, Porsche a révélé deux images qui confirment qu’il existait une troisième version de la 919 Hybrid. Cela s’appelait 919 rue et c’était une première approche d’une hypercar adaptée à la conduite sur route, adaptée à un usage quotidien.

On en sait très peu sur ce concept-car, mais Porsche a confirmé qu’il avait été créé en 2017 et qu’un modèle en terre cuite à grande échelle avait même été sculpté. Sous le capot, il a théoriquement équipé le même système hybride de 900 chevaux qui l’a propulsé vers la victoire à La Sarthe. Les dimensions étaient identiques à celles de la voiture de course.

La Porsche 919 Street fait partie de la collection «Porsche Unseen», où elle partage la scène avec d’autres prototypes qui n’avaient jamais vu le jour. Certains de ces véhicules seront également exposés dans le musée que l’entreprise possède à Stuttgart.

PORSCHE VISION SPYDER

La Porsche Vision Spyder était un châssis roulant que la firme de Stuttgart a créé en 2019 comme un exercice créatif pour visualiser des idées et des concepts futuristes qui aideraient à définir l’identité de la marque. Cela rappelait la Porsche 550-1500 RS Spyder de 1954.

PORSCHE VISION RENNDIENST

La Porsche Vision Renndienst était un châssis roulant créé en 2018. J’imaginais un véhicule familial pouvant accueillir jusqu’à six personnes, mais avec un look futuriste et une position de conduite centrale.

Ç

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard